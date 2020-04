Volkswagen peilt trotz Corona-Krise operativen Gewinn an

Hamburg (Reuters) - Volkswagen will trotz erheblicher Belastungen durch die Corona-Krise in diesem Jahr einen Verlust vermeiden.

Der Konzern kündigte am Mittwoch an, er rechne wegen der Auswirkungen der Pandemie zwar mit einem deutlichen Rückgang der Auslieferungen. Der Umsatz werde deshalb voraussichtlich deutlich unter dem Niveau des Vorjahres liegen. Insgesamt rechne der Konzern mit einem im Vorjahresvergleich gravierend rückläufigen, aber positiven operativen Ergebnis. Volkswagen traut sich damit als einer der ersten Autobauer eine konkrete Prognose für das Krisenjahr 2020 zu.

Im Auftaktquartal sank der Reingewinn im Jahresvergleich um 83 Prozent auf 517 Millionen Euro. Der operative Gewinn vor Sondereinflüssen brach um mehr als 80 Prozent auf 0,9 Milliarden Euro ein. Grund ist der Stillstand der europäischen Werke in der Corona-Krise bei weiter laufenden Kosten. Außerdem schmälerten die Turbulenzen an den Rohstoff- und Kapitalmärkten sowie negative Währungseinflüsse das Ergebnis. Inzwischen fährt Volkswagen die Produktion in seinen Werken langsam wieder an.