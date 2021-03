Volkswagen plant in Europa mit Partnern sechs Gigafabriken

Hamburg (Reuters) - Um den rasant steigenden Bedarf an Batteriezellen für seine E-Autos in den nächsten Jahren zu decken, treibt Volkswagen den Aufbau von Produktionskapazitäten voran.

Bis 2030 wolle man zusammen mit Partnern insgesamt sechs Zellfabriken in Europa in Betrieb nehmen, sagte Technikvorstand Thomas Schmall am Montag beim virtuellen "Power Day" des Konzerns. Zusammen sollen die Gigafabriken Zellen mit einem Energiegesamtwert von 240 Gigawattstunden im Jahr produzieren. Die damit verbundenen Investitionen nannte Volkswagen nicht. In der Branche geht man von zwei Milliarden Euro je Fabrik aus, also von insgesamt zwölf Milliarden Euro für die geplanten sechs Anlagen von VW.

Eine davon soll im niedersächsischen Salzgitter unweit des VW-Sitzes in Wolfsburg entstehen, wo Volkswagen mit dem schwedischen Partner Northvolt bereits eine kleinere Batteriezellfabrik plant. Für die weiteren Gigafabriken werden derzeit mögliche Standorte und Partnerschaften geprüft.

Um die große Zahl an Elektroautos mit Strom zu versorgen, will Volkswagen die Zahl der Schnellladestationen in Europa gemeinsam mit Partnern bis 2025 auf 18.000 verfünffachen. Dazu wurden Partnerschaften mit den Energieunternehmen BP in Großbritannien, Iberdrola in Spanien und Enel in Italien vereinbart. Gemeinsam mit BP wolle VW rund 8000 Schnellladepunkte an Tankstellen aufbauen, den Großteil in Deutschland und Großbritannien. Für das gesamte Programm will Volkswagen rund 400 Millionen Euro in die Hand nehmen. Tausende weitere Ladepunkte sollen in den USA und China entstehen.

Teil des Plans sind auch Kostensenkungen bei Batteriezellen. Dazu will VW ab 2023 eine "Einheitszelle" einführen, die zum Ende des Jahrzehnts in bis zu 80 Prozent der E-Autos des Konzerns verbaut werden soll. Durch innovative Produktionsmethoden und Recycling von Rohstoffen sollen die Kosten drastisch sinken und Elektroautos für breitere Schichten erschwinglich werden.