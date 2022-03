Volkswagen Short: 61 Prozent Chance!

Obwohl Automobilwerte zu den preiswertesten Titeln im Dax zählen, sind sie durch die Reaktion der Marktteilnehmer auf den Krieg in der Ukraine sehr stark negativ betroffen. Besonders der Handelstag am vergangenen Freitag bedeutet nichts Gutes für den zukünftigen Kurs. Marktakteure haben begonnen, Risikopositionen in Europa zu schließen und in den US-Dollar zu transferieren. Die Lage eskaliert offenbar weiter, nachdem dieses Wochenende seitens der US-Administration allen US-Amerikanern geraten wurde, Russland zu verlassen. Der Nachrichtendienst CIA hat schon den Einmarsch der Russen in die Ukraine fast Tag genau prognostiziert und geht in weiterer Folge von einer gesteigerten Unsicherheit in diesem Konflikt aus. Nebenbei stehen die Bänder in den Automobilwerken still, weil in der Ukraine gefertigte Teile für den Einbau fehlen.

Zum Chart .

Seit Mitte März 2021 hat der Kurs der Volkswagen-Aktie einen Abwärtstrend ausgebildet, dessen Untere Grenze am vergangenen Freitag durchbrochen wurde. Zusätzlich schloss der Kurs zum Tagestief, was für den heutigen Handel ein negatives Vorzeichen darstellt. Fundamental ist die VW-Aktie mit einem erwarteten KGV 2021 von aktuell 5,15 extrem günstig bewertet, der Tag der Wahrheit ist allerdings der 15. März, wo die Bücher für das vierte Quartal 2021 geöffnet werden. Hier werden sich die Produktionsausfälle - hervorgerufen durch die von der Pandemie gestörten Lieferketten - bemerkbar machen. Die negativen Auswirkungen aufgrund des kriegsbedingten Produktionsstopps sollten den Ausblick verhageln. Dennoch wartet bei der Marke von 138,28 Euro eine Supportzone, die erst unterschritten werden will. Bei der erwarteten Eskalation im Ukrainekrieg und dem Rückzug der Gelder in den sicheren Hafen US-Dollar könnte diese Marke fallen. Entwickelt sich der Wert in die Gegenrichtung, sollte beim Widerstand in Höhe von 152 Euro den Kursanstieg bremsen.

Volkswagen AG Vz. (Tageschart in Euro) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 161,38 // 173,20 Euro Unterstützungen: 138,28 // 125,01 Euro

Fazit

Die Marktteilnehmer - vornehmlich aus Übersee - sind in Bezug auf europäische Aktien im Risk Off Modus. Am vergangenen Freitag schlossen die europäischen Indizes weit im Minus, wobei Volkswagen im Speziellen ein Minus von knapp 7 Prozent zu erleiden hatte. Dauert diese Flucht auch in der kommenden Handelswoche an, sollte der Kurs von Volkswagen weiter leiden.

Mit einem Open End Turbo Short (WKN KG0AEV) könnten risikofreudige Anleger, die einen fallenden Kurs der Volkswagen-Aktie in den nächsten Tagen erwarten, überproportional von einem Hebel in Höhe von 10,40 profitieren und das Ziel bei 138,01 Euro ins Auge fassen (1,99 Euro beim Derivat). Der Abstand zur Knock-Out-Barriere beträgt dabei 9,34 Prozent. Der Einstieg in diese spekulative Position bietet sich dabei stets unter der Beachtung eines risikobegrenzenden Stoppkurses an.

Dieser könnte beim Basiswert bei 150,01 Euro platziert werden. Im Open End Turbo Short ergibt sich daraus ein Stoppkurs bei 0,79 Euro. Für diese spekulative Idee beträgt das Chance-Risiko-Verhältnis dann 1,67 zu 1.

Strategie für fallende Kurse WKN: KG0AEV Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 1,40 - 1,42 Euro Emittent: Citigroup Basispreis: 158,00 Euro Basiswert: Volkswagen AG Vz. KO-Schwelle: 158,00 Euro akt. Kurs Basiswert: 144,50 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: 1,99 Euro Hebel: 10,40 Kurschance: + 61 Prozent Quelle: Citigroup

