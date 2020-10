VOLKSWAGEN - Sind die Käufer stark genug?

Volkswagen AG Vz. - WKN: 766403 - ISIN: DE0007664039 - Kurs: 135,040 € (XETRA)

Von den drei großen Autobauern im Deutschen Aktienindex ist die Volkswagen-Aktie die schwächste. Vor allen Dingen die Daimler-Aktie läuft Volkswagen mehr als deutlich den Rang ab. Diese erreicht erst heute ein neues Rallyhoch, während die Bullen in der Volkswagen-Aktie von einem solchen nur träumen können.

Dabei war die Ausgangsbasis in Volkswagen zuletzt gar nicht so schlecht. Nachdem die Aktie bereits Anfang Juni in eine Konsolidierung überging, die als bullische Flagge interpretiert werden konnte, erfolgte Anfang September der Ausbruch nach oben. Im Idealfall sollte damit der Startschuss für eine neue Kaufwelle in der Aktie gefallen sein. Wer darauf spekulierte, hat jetzt jedoch ein Problem, denn die Aktie konnte die Erwartungen nicht erfüllen. In den vergangenen Tagen fiel der Kurs wieder deutlich in die alte Konsolidierung zurück und erste Versuche erneut Druck zu machen, scheiterte. Zu Beginn des neuen Monats markierte die Aktie am Freitag ein neues Tief, welches jedoch neues Kaufinteresse weckte.

Nach dem bullischen Fehlausbruch auf zu neuen Tiefs?

Mittelfristig bärisch muss man die Volkswagen-Aktie momentan oberhalb von ca. 120 EUR nicht sehen. Stattdessen bewegt sich die Aktie in einer Range zwischen diesem Unterstützungsbereich und der Widerstandszone ab ca. 150 EUR. Nach dem gescheiterten Ausbruchsversuch auf der Oberseite könnte es jetzt jedoch zu einem Test der unteren Supportzone kommen.

Ein solcher Test wird unwahrscheinlicher, sofern der Aktienkurs zügig wieder zurück über 140 EUR ansteigen kann und sich dort etabliert. Dann wäre erneut ein Test der oberen Rangegrenze möglich.

Unabhängig vom kurzfristigen Verlauf dürfte jedoch klar sein, dass mit einer größeren Bewegung erst dann zu rechnen ist, wenn die seit Juni laufende Range nachhaltig verlassen wird.

