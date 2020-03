Volkswagen-Spitze warnt vor längerem Corona-Stillstand

Hamburg (Reuters) - Volkswagen warnt vor einem längerem Betriebsstillstand durch die Corona-Pandemie.

Mit jedem Tag, an dem keine Fahrzeuge produziert und verkauft werden könnten, verschlechterten sich die Aussichten für das Unternehmen einschneidend, hieß es in einem am Freitag veröffentlichten Brief der Konzernspitze an die Belegschaft. Darin hieß es mit Blick auf die weitgehend ruhende Produktion weiter: "Es wird schwer sein und lange dauern, diese Verluste aufzuholen, viel länger als die Corona-Krise selbst dauern wird." Mit jedem weiteren Krisentag werde dies schwieriger.

Deshalb dürften die Logistikketten nicht für längere Zeit unterbrochen bleiben, sonst werde ein Wiederanlaufen der Produktion schwieriger. Deshalb bemühe sich Volkswagen zusammen mit seinen vielen tausenden Zulieferern weltweit darum, schnellstmöglich wieder eine problemlose Teileversorgung sicherzustellen. "Dies ist für uns und unsere Partnerunternehmen fundamental wichtig", hieß es in dem von Aufsichtsratschef Hans Dieter Pötsch, Vorstandschef Herbert Diess und Betriebsratschef Bernd Osterloh unterzeichneten Schreiben. Auch die Partner im Handel seien darauf angewiesen, den Betrieb schnell wieder aufzunehmen. In der Zwischenzeit unterstütze VW diese nach Möglichkeiten.