Volkswagen steigert Auslieferungen - "Leicht über Vorjahr"

Hamburg (Reuters) - Volkswagen hat im vergangenen Jahr trotz weltweiter Turbulenzen mehr Fahrzeuge ausgeliefert, als zuletzt erwartet.

Statt eines angekündigten Absatzes auf Vorjahreshöhe lagen die Verkaufszahlen des Konzerns "leicht über Vorjahr", wie aus einer am Donnerstag veröffentlichten Präsentation vor Investoren in New York hervorgeht. Volkswagen hatte die Prognose im Jahresverlauf zunächst gesenkt und war von Auslieferungen "auf Vorjahresniveau" ausgegangen. Die Zahlen für das abgelaufene Jahr will Volkswagen am kommenden Dienstag veröffentlichen. 2018 hatte der Konzern einschließlich der Lkw-Töchter MAN und Scania weltweit 10,8 Millionen Fahrzeuge ausgeliefert.