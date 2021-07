Volkswagen: Überraschend starke Auslieferungszahlen im ersten Halbjahr – Aktie zieht deutlich an

Der Volkswagen-Konzern hat im ersten Halbjahr von den deutlich steigenden Auslieferungen profitiert. In den ersten sechs Monaten hätten die gestiegenen Verkäufe zu einem „sehr hohen Umsatz“ geführt, hieß es am Freitag überraschend vom Dax-Konzern aus Wolfsburg. Das operative Ergebnis habe rund elf Milliarden Euro erreicht. Ein Jahr zuvor war wegen des Einbruchs in der Corona-Krise vor Sondereinflüssen ein Verlust von 803 Millionen Euro angefallen. Analysten hatten zudem deutlich weniger operativen Gewinn erwartet.

Der ausgewiesene Netto-Finanzmittelzufluss im Automobilgeschäft habe rund zehn Milliarden Euro betragen, hieß es weiter. Die Beeinträchtigung aus dem Engpass an Elektronikchips habe sich verschoben und werde eher zu Beeinträchtigungen im zweiten Halbjahr führen. Die Volkswagen-Vorzugsaktie legte als Dax-Spitzenreiter auf die Nachricht hin um rund 6 Prozent zu. Damit machten sie die Kursverluste seit Montag nahezu wett. Seit Anfang Juni sind die Papiere eher auf dem Rückzug, nachdem sie mit gut 245 Euro fast wieder an ihr bisheriges Jahreshoch von über 252 Euro im März aufgeschlossen hatten.

dpa-AFX

Werbung Knock-Outs zur Volkswagen VZ Aktie Kurserwartung Aktie wird steigen Aktie wird fallen Höhe des Hebels 510152030 510152030 Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

______________________________________________________________

onvista-Redaktion: Mit den nun präsentierten Zahlen zeigt VW deutlich, dass sich der Autobauer solide aus der Krise herausmanövriert hat. Die sich nun wieder prächtig entwickelnden Geschäftszahlen und die erheblichen Bemühungen bei der Elektrifizierung machen Mut für die Zukunft von VW.

Mittelfristig sollten Anleger jedoch die offenen Gerichtsverfahren im Dieselskandal im Auge behalten, die noch für Belastungen durch Strafzahlungen sorgen könnten. Auch die Lieferengpässe im Halbleitersektor dürften die Industrie noch einige Zeit unter Druck setzen. Zudem ist die Aktie durch den Elektro-Hype und auch die Spekulationen eines Porsche-Börsengangs bereits hoch geflogen. Anleger, die noch nicht an Bord sind, sollten auf Kurskorrekturen lauern, um einen besseren Einstieg zu finden.

Titelfoto: Sergey Kohl / Shutterstock.com

onvista-Ratgeber: Öko-Fonds: So finden Sie die besten nachhaltigen Geldanlagen 2020