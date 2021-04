Volkswagen und Johnson and Johnson unter Druck, DAX etwas stärker

Weiterer Ruhetag im DAX

Nach der gestrigen niedrigen Volatilität ist auch heute der Aktienmarkt nicht wirklich vom Fleck gekommen. Zwar startete der Morgen erst einmal verheißungsvoll an der 15.250 in den Tag, doch konnte diesen Schwung vor dem ZEW-Index nicht ausbauen.

Mit Daniel Saurenz sprachen wir dazu am Mittag ausführlich und gingen auf das Rekordhoch beim SDAX und dem Bitcoin ein:

Der ZEW-Index selbst hatte sich im Monat April überraschend eingetrübt. Er fiel gegenüber dem Vormonat um 5,9 auf 70,7 Punkte und hat als Stimmungsbarometer damit auch die Entwicklung der Corona-Situation in Deutschland aufgegriffen. Dies war der erste Rückgang beim ZEW-Index seit November 2020.

Diese Daten führten zunächst jedoch nicht zu fallenden Kursen, sondern zur Mittagszeit noch einmal für einen kurzen Peak auf der Oberseite. Mit 15.281 Punkten wurde das Vortageshoch knapp überschritten. Wenig später jedoch auch das Vortagestief. Warum?

Das Indexschwergewicht im Dow Jones, Johnson & Johnson, wurde von der US-Gesundheitsbehörde FDA gestoppt. Es besteht laut ersten Medienberichten eine Trombosegefahr für Patienten.

Im ersten Affekt verlor die Aktie knapp 3 Prozent und zog den Index vorbörslich nach unten. Dies wirkte sich direkt auf den DAX aus, der mit 15.184 Punkte ein neues Tagestief markierte.

Davon erholten sich zumindest die Indizes wieder. So blieb ein minimales Plus auf der DAX-Kurstafel stehen und eine leicht erhöhte Volatilität von knapp 100 Punkten heute:

Eröffnung 15.244,62 Tageshoch 15.281,65 Tagestief 15.184,95 Vortageskurs 15.215,00 Schlusskurs 15.234,36

Der heutige Intraday-Verlauf ist an dieser Stelle zu sehen:

Der S&P500 sowie der Nasdaq notierten nach Handelseröffnung auf einem neuen Rekordhoch und setzten damit ihre Rallye fort.

Welche Aktien standen im DAX-Handel heute im Fokus?

Aktien-Bewegungen im DAX

Gewinner des Tages war heute die Delivery Hery, die ihren Aufwärtstrend der letzten Tage fortsetzte. Damit haben die Papiere in den vergangenen beiden Wochen rund 20 Prozent zulegen können.

Unter Druck geriet Volkswagen, nachdem die rund 120.000 Beschäftigten eine Einigung mit der IG Metall erzielte. Der Konzern zahlt ab Januar seinen Angestellten 2,3 Prozent mehr Lohn und Gehalt und hat eine Vereinbarung von 23 Monaten. Zudem gibt es eine einmalige Corona-Beihilfe von 1000 Euro sowie 150 Euro zusätzlich für die Altersversorgung.

Was für die Angestellten gut ist, entspricht einer finanziellen Belastung für das Unternehmen. Aus diesem Grund standen die Aktien heute unter Druck.

Alle Tops und Flops aus dem DAX sehen Sie hier geordnet:

Wie beeinflusste dieser Handelstag das mittelfristige Chartbild?

Mittelfristiges DAX-Chartbild

Ein erneutes Verbleiben in der Range der letzten Tage zeigt den Marktteilnehmern an, dass der DAX sich vor den US-Quartalszahlen in Zurückhaltung übt. Die kommenden Tage sollten darüber entscheiden, ob und in welche Richtung ein Ausbruch erfolgt.

Das Chartbild präsentiert sich mittelfristig wie folgt:

Das nächste Video zum Markt veröffentlichen wir wieder in der morgigen Vorbörse und dann im weiteren Handelsverlauf mit unserem Händler gegen Mittag.

