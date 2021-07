Volkswagen verdreifacht Auslieferungen von E-Autos

Hamburg (Reuters) - Volkswagen kommt beim Verkauf seiner neuen Elektroautos immer besser voran.

Im zweiten Quartal verdreifachten sich die weltweiten Auslieferungen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum auf gut 110.000 rein batteriegetriebene Fahrzeuge, wie die Wolfsburger am Dienstag mitteilten. In den nächsten Monaten solle der Hochlauf der E-Mobilität dank neuer Modelle weiter an Fahrt gewinnen, erklärte Vertriebschef Christian Dahlheim. Volkswagen will in diesem Jahr einschließlich Plug-in-Hybriden erstmals rund eine Million elektrifizerte Fahrzeuge ausliefern. So will der Konzern die CO2-Flottenziele in der EU erfüllen, nachdem er im vergangenen Jahr Strafe zahlen musste.