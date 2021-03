VOLKSWAGEN VZ - Aktie heute unter Druck

Volkswagen AG Vz. - WKN: 766403 - ISIN: DE0007664039 - Kurs: 233,100 € (XETRA)

Die Action in der Volkswagen-Aktie ist weiterhin sehr groß, was zu einer entsprechenden Volatilität führt. Aktuell wird Volkswagen verkauft und die Vorzüge liegen ca. 2,50 % unter ihrem Schlusskurs von gestern. Die Stämme verlieren etwas mehr als 4 %. Die „Adelung“ von Hold auf Buy durch Independent Research hilft heute wenig, obwohl das Investmenthaus ein Kursziel von 265 EUR ausgerufen hat.

Überraschend kommt die Entwicklung in der Volkswagen-Aktie nicht. Ich habe diese gestern ausführlich besprochen: VW - wie kann man jetzt noch profitieren? Kurzfristig hält sich die Aktie damit an den ihr angedachten Fahrplan und auch übergeordnet kann am Fazit festgehalten werden. Zusammenfassend lautete dies gestern wie folgt:

Mittelfristig bewegt sich die Aktie in einem bullischen Umfeld und hat die Chance, auch in den nächsten Monaten richtig durchzustarten (die Gründe wurden ausführlich in der gestrigen Analyse besprochen). Kurzfristig ergeben sich jedoch einige Tradingprobleme. Momentum-Trading mit engem Stopp macht in der aktuellen Situation Sinn. Entweder die Aktie läuft zügig durch oder man hält die Verluste relativ klein, um es dann später auf tieferem Niveau noch einmal zu probieren. Angst vor einem Fehltrade darf man dabei natürlich nicht haben, denn dieser ist bei Absicherungen mit engem Stop immer möglich. Dafür aber locken Ziele bei 260 EUR (kurzfristig) und langfristig sogar weiter über 300 EUR und mehr.

Drei Musterdepots, 12 Experten, innovative Widgets: Mehr Technologie und Inhalte als je zuvor in Guidants PROmax. Jetzt abonnieren!

Volkswagen AG Vz. Aktie

(© BörseGo AG 2021 - Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst und Tradingcoach)