Volkswagen Vz.: Chance von 14,4 Prozent (657 Prozent p.a.)

Der Volkswagen-Konzern vermochte Umsatz und Gewinn im vergangenen Jahr trotz des für die Automobilindustrie schwierigen Umfelds solide zu steigern. Dabei legte der Gewinn überproportional um fast 13 Prozent zu, weil es gelungen war, die in den vergangenen Jahren vor allem bei der Kernmarke unter Druck stehende Gewinnmarge von 7,5 Prozent im Jahr 2018 auf 7,6 Prozent zu steigern. Eine reife Leistung, die von den Anlegern honoriert wurde, indem die Aktie sofort gekauft wurde, nach einem Tagestief von -5,3 Prozent kurzzeitig sogar ins Plus lief, bevor sie mit einem kleinen Minus von 0,16 Prozent aus dem Handel ging, während der DAX am Freitag beinahe vier Prozent verlor.

Und diese beeindruckende Bilanz nebst eines verhalten optimistischen Ausblicks für 2020 wirkte noch am Montag nach. Während der DAX zur Mittagszeit längst wieder ins Minus gedreht hatte, blieb die Volkswagen Vorzugsaktie im Plus. Diese Bilanz hat damit zwar ihren Effekt bereits geliefert und die 2020er-Perspektive kann sich noch eintrüben. Aber nachdem der Konzern belegt hat, dass er im Vergleich zu den anderen europäischen Automobilherstellern sehr stark aufgestellt ist, hat die Aktie gute Chancen, gegenüber dem Rest der Branche ebenso wie gegenüber dem Gesamtmarkt relative Stärke zu zeigen.

Wichtige Unterstützung verteidigt

Nach oben werden die Bäume für die Aktie angesichts der problematischen Entwicklung hinsichtlich der weltweiten Wachstumschancen wohl nicht in den Himmel wachsen. Der Verkaufsdruck dürfte aber andererseits durch diese beeindruckende Bilanz, aber auch aufgrund der unmittelbaren Reaktion darauf, niedriger ausfallen als am Gesamtmarkt. Denn Sie sehen im Chart, dass es dadurch gelang, die Aktie genau auf Höhe der unteren Begrenzung eines im Oktober 2018 etablierten, flachen Aufwärtstrendkanals nach oben zu drehen. Die Verteidigung dieser Unterstützung bei derzeit 140,87 Euro und der Umstand, dass die letzten, markanten unteren Wendepunkte um 137 Euro und damit nur knapp unterhalb des Trendkanals liegen und somit als letzte Sicherungsleine dienen können, bietet einem Trade mit einem Inline-Optionsschein eine interessante Perspektive.

Denn bei diesem Instrument kommt es nicht darauf an, dass die VW Vorzugsaktie als Konsequenz der Verteidigung dieser charttechnischen Unterstützung weit steigt. Es ist auch egal, ob es zu einem erneuten Test dieses Supports kommt oder dieser leicht unterboten würde. Es kommt nur darauf an, dass die Aktie sich über der unteren und unter der oberen KO-Schwelle des Inline-Optionsscheins hält. Und dafür ist eine Aktie, die in einem schwachen Gesamtmarkt relative Stärke beweist und soeben eine wichtige Auffanglinie verteidigt hat, eine günstige Basis. Vor allem, wenn man die Laufzeit kurz wählt und die beiden KO-Schwellen des Inline-Optionsscheins der hohen Volatilität am Markt Rechnung tragen, indem sie weit genug entfernt liegen. Einen solchen „Inliner“ stellen wir Ihnen hier vor:

Fazit

Mit einem Inline-Optionsschein auf die Volkswagen Vorzugsaktie (WKN SR2V3Y) können risikofreudige Anleger eine maximale Rendite von 14,4 Prozent oder 657 Prozent p.a. in Form des maximalen Auszahlungsbetrags von 10,00 Euro erzielen, wenn sich die Aktie bis einschließlich 20.03.2020 durchgehend über der unteren Knockout-Schwelle von 125,00 Euro und unterhalb der oberen Knockout-Schwelle von 190,00 Euro bewegt. Zur Vermeidung eines Knockouts sollte der vorzeitige Ausstieg aus dieser spekulativen Position erwogen werden, falls die Volkswagen Vorzugsaktie entweder die derzeit bei 170 Euro verlaufende 200-Tage-Linie auf Schlusskursbasis überwindet oder aber die Tiefs vom Mai und August 2019 mit Schlusskursen unter 136 Euro signifikant unterschreitet.

Volkswagen Vz (in Euro) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 165,52 Euro // 170,01 Euro // 173,01 Euro (200-Tage-Linie) Unterstützungen: 136,94 Euro Aufwärtstrend: 140,87 Euro

Inline-Optionsschein auf die Volkswagen Vorzugsaktie (Stand 02.03.2020 18:30 Uhr) Strategie für seitwärts gerichtete Kurse WKN: SR2V3Y Typ: Inline-Optionsschein akt. Kurs: 8,64 / 8,74 Euro Emittent: Société Générale untere KO-Schwelle: 125,00 Euro Basiswert: Volkswagen Vz. (in Euro) obere KO-Schwelle: 190,00 Euro akt. Kurs Basiswert: 149,64 Euro Laufzeit: 20.03.2020 Kursziel: 10,00 Euro Kurschance: + 14,4% (+657% p.a.) Quelle: Société Générale

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur Société Générale S.A. eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes. Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.