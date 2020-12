Volkswagen warnt vor Produktionsstopps in China

Peking (Reuters) - Volkswagen fürchtet angesichts weltweiter Engpässe bei der Vorsorgung mit elektronischen Bauteilen Produktionsunterbrechungen in der chinesischen Automobilindustrie.

Wegen der Corona-Pandemie sei die Lieferung von Computerchips für bestimmte Elektronikkomponenten unsicher geworden, teilte Volkswagen der Nachrichtenagentur Reuters in China auf Anfrage mit. Dadurch drohten Unterbrechungen in der Autoproduktion. Das Problem werde durch die stark steigende Fahrzeugnachfrage in der Volksrepublik noch verschärft. Der chinesische Automarkt erholt sich seit dem Abflauen der Pandemie in der Region rasant. Die VW-Tochter in China suche derzeit zusammen mit der Konzernzentale in Wolfsburg und Lieferanten nach Lösungen, um Engpässe zu vermeiden.

China ist der größte Markt für Volkswagen. Dort verkauft der nach Absatz weltweit führende Autokonzern 40 Prozent seiner Fahrzeuge. Die Wolfsburger produzieren ihre Autos im Reich der Mitte in Gemeinschaftsunternehmen mit den Partnern SAIC, FAW und Anhui Jianghuai Automobile (JAC).