VOLKSWAGEN - Wieder gescheitert!

Nach dem bullischen Doppelboden bei 125,00 EUR startete die VW-Aktie im November richtig durch und erreicht innerhalb weniger Tage den Widerstand bei 156,42 EUR und zugleich den höchsten Kurs seit Anfang März. Dort setzte eine leichte Korrektur ein, die von den Bullen bei 140,00 EUR aufgefangen und in einen weiteren Anstieg gewandelt wurde. Wie von meinem Kollegen Rene Berteit erwartet, führte dieser wieder bis an das Verlaufshoch und reichte sogar schon über die 156,42 EUR-Marke, ehe es am Donnerstag vergangener Woche zum Start einer immer deftigeren Verkaufswelle kam.

Bullen unter Zugzwang

Diese führte mit einem Bruch der 148,52 EUR-Marke bereits sehr tief und neutralisierte damit den Anstieg seit Mitte Dezember. Sollte der Wert wieder unter die Marke fallen, könnte sich der Abverkauf direkt bis 139,68 EUR ausdehnen. Hier wäre mit einer weiteren Erholung zu rechnen. Ein anschließender Bruch der Marke würde für Verluste bis an die Aufwärtstrendlinie bei 135,00 EUR und darunter an den Support bei 131,96 EUR sorgen. Sollte die Marke nicht für einen klaren Konter genutzt werden, sind weitere Abgaben bis 125,00 EUR die Folge.

Ein Anstieg über 152,90 - 153,50 EUR alleine würde noch nicht reichen, um die Gefahr einer kurzzeitigen Topbildung zu verhindern. Erst mit Kursen über 157,50 EUR wäre die Aktie des Autobauers wieder zurück auf der Siegerstraße.

