Volkswagen will von Teslas Gigafabrik in Brandenburg lernen

Hamburg (Reuters) - Volkswagen beobachtet mit Argusaugen den Fortschritt von Tesla beim Bau der neuen Gigafabrik in Brandenburg.

Der Konzern verfolge die Bauarbeiten, um gegebenenfalls Rückschlüsse für Strukturen sowie Fertigungs- und Logistikkonzepte für die eigenen Werke zu ziehen, sagte Produktionsvorstand Oliver Blume am Mittwoch auf der virtuellen Hauptversammlung. Der US-Elektroautobauer Tesla will das Werk in Grünheide am Rande von Berlin in weniger als einem Jahr hochziehen, bereits Mitte nächsten Jahres sollen dort die ersten E-Autos vom Band rollen.

Konzernchef Herbert Diess ergänzte auf Aktionärsfragen mit Blick auf ein gemeinsames Video mit Tesla-Chef Elon Musk auf dem Braunschweiger Flughafen vor drei Wochen bei einer Testfahrt mit dem neuen VW-Elektrowagen ID.3, weitere gemeinsame Aktionen seien nicht geplant. Diess treibt den Umbau des Wolfsburger Autobauers zu einem führenden Anbieter vernetzter elektrischer Mobilität voran und will in wenigen Jahren an Tesla vorbeiziehen.