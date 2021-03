VOLKSWAGEN - Wird das eine Aktienrally zum Allzeithoch?

Volkswagen AG Vz. - WKN: 766403 - ISIN: DE0007664039 - Kurs: 192,240 € (XETRA)

Bei den deutschen Autobauern war an der Börse in den vergangenen Wochen richtig Action. Egal ob Daimler, BMW oder Volkswagen, alle Aktien konnten zulegen. Wie der Vergleichschart zeigt, lieferten sich dabei vor allen Dingen Daimler und Volkswagen ein Kopf an Kopf Rennen.

Bei Volkswagen beflügelten zuletzt gute Nachrichten in Sachen E-Mobilität die Kursfantasien. Mittlerweile bescheinigen Marktbeobachter den hauseigenen Plattformen MEB und PPE eine hohe Konkurrenzfähigkeit, auch gegenüber Tesla. Darüber hinaus findet ein Umdenken in der Unternehmensspitze statt. Sollten bis 2030 zunächst nur 35 % aller Verkäufe Elektroautos sein, hat man sich nun ein Ziel von 70 % vorgenommen. Auch bei der kommenden Produktpalette gibt man in diesem Jahr und 2022 Vollgas. Man könnte sagen, dass Volkswagen auf der Überholspur ist und das merken auch die Anlieger, nicht nur hierzulande.

Mittelfristig weiterhin gute Aussichten!

Kurzfristig kam die Aufwärtsbewegung in der Volkswagen-Aktie ein wenig ins Stocken. Nach den jüngsten Kursgewinnen und dem Überschreiten der Widerstandszone um 188-192 EUR ist dies jedoch nicht verwunderlich. In Panik müssen Investoren aber nicht verfallen, denn selbst wenn die Aktie kurzfristig nachgeben sollte, hätte eine Korrektur viel Platz, ohne den Aufwärtstrend direkt zu gefährden. Man muss hier nur einmal den Blick auf den EMA 50 werfen, der noch relativ weit entfernt ist.

Erfreulich ist in diesem Zusammenhang auch, dass man diese Korrekturpotenziale nicht ausschöpfen muss. Eine erste Unterstützung hätte man beispielsweise im Bereich des Aufwärtsgaps um 181,50 EUR. Hinsichtlich möglicher Kursziele auf der Longseite kann man zudem zu träumen wagen. Sollte der Widerstandsbereich um 188 EUR nachhaltig überwunden werden, könnten die Kurse in den nächsten Monaten sogar wieder in alte Preisregionen von 250-265 EUR vordringen, womit die Aktie am Allzeithoch notieren würde.

