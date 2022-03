Volkswagen wird die Dividende deutlich erhöhen

Die Aktionäre der Volkswagen AG (ISIN: DE0007664039) erhalten eine Dividende in Höhe von 7,50 Euro je Stammaktie und 7,56 Euro je Vorzugsaktie, wie am Freitag berichtet wurde. Damit wird die Dividende bei der im DAX vertretenen Vorzugsaktie im Vergleich zum Vorjahr (4,86 Euro) um knapp 56 Prozent erhöht. Dies entspricht beim aktuellen Börsenkurs von 146,80 Euro einer derzeitigen Dividendenrendite von 5,09 Prozent. Die Ausschüttungsquote liegt bei 25,4 Prozent. Die Hauptversammlung findet am 12. Mai 2022 statt.

Volkswagen gab am Freitag auch die Ergebnisse für das letzte Jahr bekannt. Obwohl der Absatz im Vergleich zum Vorjahr um 6,3 Prozent auf 8,6 Mio. Fahrzeuge zurückging, kletterten die Umsatzerlöse um 12 Prozent auf 250,2 Mrd. Euro. Das operative Ergebnis vor Sondereinflüssen stieg auf 20,0 Mrd. Euro nach 10,6 Mrd. Euro im Jahr zuvor. Die operative Umsatzrendite vor Sondereinflüssen kletterte von 4,8 Prozent im Vorjahr auf 8,0 Prozent. Das Ergebnis nach Steuern stieg um 74,8 Prozent auf 15,4 Mrd. Euro (Vorjahr: 8,8 Mrd. Euro). Das Ergebnis je Stammaktie lag bei 29,59 Euro (Vorjahr: 16,60 Euro) und das Ergebnis je Vorzugsaktie bei 29,65 Euro (Vorjahr: 16,66 Euro).

Volkswagen geht davon aus, dass die Auslieferungen an Kunden im Jahr 2022 unter weiterhin herausfordernden Marktbedingungen um 5 bis 10 Prozent über dem Vorjahr liegen werden - unter der Annahme einer sich nicht wieder verschärfenden Covid-19-Pandemie sowie einer abnehmenden Intensität von Engpässen bei Vorprodukten und Rohstoffen. Die Umsatzerlöse sollen zwischen 8 und 13 Prozent über dem Vorjahreswert liegen und für das operative Ergebnis wird mit einer operativen Umsatzrendite zwischen 7,0 und 8,5 Prozent gerechnet.

Redaktion MyDividends.de