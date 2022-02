Volta setzt seine europäische Expansion mit neuen Standortverträgen und Installationen in der Schweiz, Deutschland und Frankreich fort

Volta Inc. (NYSE:VLTA), ein Branchenführer für öffentliches Laden von Elektrofahrzeugen, publizierte heute ein Update zu seinen Aktivitäten in seinen europäischen Hauptmärkten. Besonderer Fokus lag auf neuen Verträgen für die Installation von AC- und DC-Ladestationen in Deutschland, und der Schweiz sowie der ersten Installation an einem Einzelhandelsstandort in Frankreich.

Volta hat Standortverträge mit der globalen Sporthandelskette Decathlon und der deutschen Kinogruppe Cineplex unterzeichnet, beginnend mit St. Gallen in der Schweiz und Penzing, in Deutschland. Darüber hinaus hat Volta kürzlich die Installation der ersten Ladestationen in Frankreich bei dem beliebten lokalen Restaurant Key West in der Nähe von Annecy abgeschlossen. Volta wird in den kommenden Monaten weiterhin mit Standorteigentümern in verschiedenen europäischen Ländern zusammenarbeiten, um neue Ladestationen an weiteren Standorten zu installieren und das Volta-Netzwerk auszubauen.

„Europa hat weiterhin höchste Priorität in unserer Expansionsstrategie, und es ist ermutigend, eine so positive Resonanz vom Markt zu sehen, während wir weiterhin saubere Kilometer mit Geschäftsmöglichkeiten verbinden und unseren Partnern helfen, ihre Geschäfts- und Klimaziele zu erreichen“, sagte Chris Wendel, Mitbegründer und Präsident von Volta. „Unser intelligentes Ladenetzwerk basiert darauf, die laufenden Veränderungen im Verbraucher- und Fahrerverhalten zu verstehen und zu steuern, was bessere Ergebnisse für Unternehmen und Konsumenten gleichermaßen bedeutet. Wir freuen uns darauf, unsere Präsenz in Europa weiter auszubauen und dabei für beide Seiten vorteilhafte Partnerschaften mit unseren Einzelhandels-, Geschäfts- und Medienpartnern aufzubauen.“

Mit eindrücklichen, großformatigen digitalen Bildschirmen in unmittelbarer Nähe der Eingänge beliebter Gewerbeimmobilien und Einzelhandelsstandorte dienen Volta-Stationen gleichzeitig als Nachfragemagnet für die Einführung von Elektrofahrzeugen, binden Konsumenten an Standorte und ermöglichen es Marken, Käufer zu erreichen, bevor diese ein Geschäft betreten, um einen Kauf zu tätigen. Der Ausbau des Volta-Netzwerks basiert auf erstklassiger Verhaltenswissenschaft und maschineller Lerntechnologie, die es dem Unternehmen ermöglichen, die Infrastruktur intelligent und effizient bereitzustellen.

„Meine Kunden haben die einzigartigen Ladestationen von Volta sehr schnell und begeistert angenommen“, sagte Grégory Sabatier, Eigentümer von Key West. „Bereits nach dem Einschalten zeigten sich die Kunden zufrieden mit dem Ladeerlebnis, während das Werbemodell direkt echtes Interesse in Bezug auf die lokale Kommunikation weckte. Ich bin sehr stolz darauf, der erste französische Standort zu sein, an dem eine Volta-Station installiert wurde.“

Die Expansion von Volta in Europa wird von erfahrenen lokalen Teams vorangetrieben, bestehend aus Hardware- und Software-Ingenieuren aus dem Bereich der Ladeinfrastruktur, SaaS-Experten und Spezialisten für digitale Außenmedien, die aus Büros in Berlin und Paris agieren.

Über Volta

Volta Inc. (NYSE:VLTA) ist ein Branchenführer für öffentliches Laden von Elektrofahrzeugen. Die Vision von Volta ist es, Ladenetze für Elektrofahrzeuge aufzubauen, die den Wechsel von verbrennungsbetriebenen Kilometern zu elektrischen Kilometern nutzen und katalysieren, indem Stationen dort platziert werden, wo Verbraucher leben, arbeiten, einkaufen und spielen. Durch die Nutzung eines datengestützten Verständnisses des Fahrerverhaltens zur Bereitstellung von Ladelösungen für Elektrofahrzeuge, die sich nahtlos in den Alltag der Fahrer einfügen, ist es das Ziel von Volta, Verbrauchern, Marken und Immobilienstandorten zu helfen und gleichzeitig zum Aufbau der Infrastruktur der Zukunft beizutragen. Als Teil des einzigartigen EV-Ladeangebots von Volta ermöglichen seine Stationen es dem Unternehmen, die zentralen kommerziellen Interessen seiner Standortbetreiber und strategischen Partner zu stärken und ihnen ein neues Mittel zu schaffen, um von der transformativen Umstellung auf Elektromobilität zu profitieren. Erfahren Sie mehr unter www.voltacharging.eu

