Volvo erzielt mehr Umsatz und gibt Dividende bekannt

Der schwedische Nutzfahrzeughersteller Volvo (ISIN: SE0000115446) wird eine ordentliche Dividende von 6,50 Kronen (ca. 0,62 Euro) an die Investoren ausschütten, wie das Unternehmen am Freitag in Stockholm mitteilte. Zusätzlich soll eine Sonderdividende von 6,5 Kronen ausgeschüttet werden. Auf Basis des derzeitigen Börsenkurses von 19,90 Euro beträgt die aktuelle Dividendenrendite (ohne Sonderdividende) 3,12 Prozent. Die Hauptversammlung findet am 6. April 2022 statt.

Im Vorjahr hatte Volvo eine ordentliche Dividende von 6,00 Kronen sowie eine Sonderdividende über 9 Kronen ausbezahlt. Im Gesamtjahr 2021 stiegen die Verkaufserlöse um knapp 10 Prozent auf 372,2 Mrd. Kronen (ca. 35,6 Mrd. Euro), wie Volvo weiter mitteilte. Der bereinigte operative Gewinn kletterte nach 28,56 Mrd. Kronen im Vorjahr auf nun 41,02 Mrd. Kronen (ca. 3,92 Mrd. Euro). Die bereinigte operative Marge lag bei 11 Prozent (Vorjahr: 8,4 Prozent). Unter dem Strich stand ein Gewinn von 33,24 Mrd. Kronen nach 20,07 Mrd. Kronen im Jahr zuvor.

Der Konzern mit Sitz in Göteborg ist ein Hersteller von Nutzfahrzeugen wie LKW, Omnibusse sowie Baumaschinen und Fahrwerke und beschäftigt knapp 96.000 Mitarbeiter.

Redaktion MyDividends.de