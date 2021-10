Von Ares Management verwaltete Fonds erwerben Mehrheitsbeteiligung an Apex Clean Energy

Durch die Transaktion wird Wachstumskapital für Apex bereitgestellt, um der erhöhten Nachfrage im Zusammenhang mit der Energiewende gerecht zu werden

Apex Clean Energy („Apex“) und Ares Management Corporation (NYSE:ARES) („Ares“) gaben heute bekannt, dass von der „Infrastructure and Power“-Strategie von Ares verwaltete Fonds und andere Konten eine Vereinbarung zum Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung an Apex geschlossen haben. Mit Blick auf das Bestreben von Apex, zu einem reinen unabhängigen Stromerzeuger im Bereich der erneuerbaren Energien (IPP) zu werden, wird die Transaktion das Unternehmen mit zusätzlichem Wachstumskapital ausstatten.

Funds managed by Ares’ Infrastructure and Power strategy have transacted with Apex on numerous power projects, including the 525 MW Aviator Wind—the largest single-phase, single-site wind farm in the United States. (Photo: Business Wire)

Bislang hat Apex Projekte im Kraftwerksmaßstab im Wert von mehr als 9 Mrd. USD vermarktet und verfügt über ein führendes und diversifiziertes Portfolio sauberer Energien mit mehr als 30 GW in der Entwicklung. Apex hat mit Versorgungsunternehmen, dem gewerblichen und industriellen Markt (C&I) und weltweiten Finanzinstituten Geschäfte getätigt. In den letzten zehn Jahren war Apex führend beim Verkauf sauberer Energie an den C&I-Markt.

Die von der „Infrastructure and Power“-Strategie von Ares verwalteten Fonds haben mit Apex bei verschiedenen Energieprojekten zusammengearbeitet, darunter Aviator Wind mit einer Kapazität von 525 MW - dem größten einphasigen Windpark an einem Standort in den Vereinigten Staaten - Lincoln Land Wind mit einer Kapazität von 302 MW und Ford Ridge Wind mit einer Kapazität von 121 MW.

„Apex und Ares vereint das gemeinsame Ziel, den Wandel in Richtung sauberer Energie zu beschleunigen“, sagte Mark Goodwin, President und CEO von Apex Clean Energy. „Die Energiewende ist dringender denn je und die Chance, die sich durch die Dynamik der Branche ergibt, ist sowohl unmittelbar als auch riesig. Apex ist in den letzten zehn Jahren mit Blick auf diesen Anspruch gewachsen und das im Rahmen dieser Vereinbarung bereitgestellte frische Wachstumskapital wird es dem Unternehmen ermöglichen, seine Führungsposition bei der Entwicklung sauberer Energie im Kraftwerksmaßstab in den USA zu stärken, Projekte als IPP zu betreiben und die strategische Expansion in den Bereichen Energiespeicherung, verteilte Energieressourcen und grüne Kraftstoffe zu beschleunigen.“

„Da zwischen Ares und Apex eine tiefe, langjährige Beziehung besteht, sehen wir dieser Chance mit Freude und Vertrauen entgegen“, sagte Keith Derman, Partner und Co-Head der „Infrastructure and Power“-Strategie von Ares. „Apex führt ein branchenführendes Geschäft mit erneuerbaren Energien, das unsere Investoren an der Spitze der Energiewende in Nordamerika stellt.“

„Die Umstellung auf eine kohlenstoffarme Wirtschaft ist die Herausforderung unseres Lebens und wird erhebliche Kapitalinvestitionen und Expertise erfordern“, sagte Steve Porto, Managing Director der „Infrastructure and Power“-Strategie von Ares. „Als führendes Unternehmen für saubere Energie verfügt Apex über ein hochtalentiertes und erfahrenes Team. Gerne stellen wir weiteres Kapital bereit, um Apex bei der Bewältigung dieser Herausforderung zu unterstützen.“

Das bestehende Managementteam von Apex wird die Leitung des Unternehmens fortsetzen. Die Vereinbarung steht unter dem Vorbehalt der üblichen Genehmigungen und soll noch vor Ende 2021 vollzogen werden. Lazard fungierte als federführender Finanzberater und CohnReznick Capital als Finanzberater von Apex und Orrick, Herrington & Sutcliffe LLP war als externer Rechtsberater für Apex tätig. Für Ares war Nomura Greentech als Finanzberater und Kirkland & Ellis LLP als externer Rechtsberater bei der Transaktion tätig.

Ein Konsortium von Co-Investoren, darunter die EGCO Group, Varma Mutual Pension Insurance Company, Clal Insurance & Finance, Menora Mivtachim Group, ST International Corporation, Investoren, die von der Portfolio Solutions Group von Morgan Stanley Investment Management vertreten werden, The Hartford, Poalim Equity und IMM Investment Global beteiligen sich an dieser Transaktion über Fonds und andere Co-Investmentkonten, die von Ares verwaltet werden.

Über Apex Clean Energy

Apex Clean Energy wurde speziell mit dem Ziel gegründet, die Umstellung auf saubere Energie zu beschleunigen. Durch die Entwicklung, den Bau und den Betrieb von Windkraft-, Solar- und Speicheranlagen im Kraftwerksmaßstab, verteilte Energieressourcen und grüne Brennstofftechnologien erweitert Apex die Grenzen für erneuerbare Energien in Nordamerika. Unser aufgabenorientiertes Team von mehr als 300 Fachleuten entwickelt mithilfe eines auf Daten beruhenden Ansatzes und eines unerreichten Projektportfolios Lösungen für die innovativsten und zukunftsorientiertesten Kunden der Welt. Weitere Informationen darüber, wie Apex das Energieunternehmen der Zukunft aufbaut, finden Sie unter apexcleanenergy.com oder folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und LinkedIn.

Über die Ares Management Corporation

Ares Management Corporation (NYSE:ARES) ist ein führender weltweiter Manager alternativer Anlagen, der seinen Kunden sich ergänzende unmittelbare und mittelbare Investmentlösungen in den Anlageklassen Kredit, Private Equity, Immobilien und Infrastruktur bietet. Unser Ziel ist die Bereitstellung flexiblen Kapitals, um Unternehmen zu unterstützen und Werte für unsere Stakeholder und in unseren Gemeinschaften zu schaffen. Durch die Zusammenarbeit mit unseren Anlagegruppen wollen wir konsistente und attraktive Anlagerenditen über alle Marktzyklen hinweg erzielen. Einschließlich der am 1. Juli 2021 vollzogenen Übernahme der Black Creek Group verwaltete die globale Plattform der Ares Management Corporation per 30. Juni 2021 ein Vermögen von rund 262 Milliarden US-Dollar und beschäftigt rund 2.000 Mitarbeiter in Nordamerika, Europa, dem asiatisch-pazifischen Raum und im Nahen Osten. Weitere Informationen finden Sie unter www.aresmgmt.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

