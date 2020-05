Von der Leyen begrüßt deutsch-französischen Wiederaufbau-Plan

BRÜSSEL (dpa-AFX) - EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat den deutsch-französischen Plan für ein 500-Milliarden-Euro-Programm zur wirtschaftlichen Erholung nach der Corona-Krise begrüßt. "Dies geht in die Richtung des Vorschlags, an dem die Kommission arbeitet", erklärte von der Leyen am Montag in Brüssel. Der Kommissionsvorschlag werde die Ansichten aller EU-Staaten und des Europaparlaments berücksichtigen.

Zuvor hatten Deutschland und Frankreich für das Wiederaufbauprogramm vorgeschlagen, 500 Milliarden Euro im Namen der EU am Kapitalmarkt aufzunehmen und im Rahmen des mehrjährigen EU-Finanzrahmens als Hilfen an Krisenstaaten zu geben.

Von der Leyen erklärte, die wirtschaftliche Erholung werde auf drei Säulen ruhen, nämlich den von den EU-Staaten selbst ergriffenen Maßnahmen zur Stützung der Wirtschaft, dem bereits beschlossenen Paket von Kredithilfen im Umfang von 540 Milliarden Euro; und dem geplanten Wiederaufbauprogramm im Rahmen des nächsten mehrjährigen Haushaltsrahmens.

"Zusammen werden diese Programme die Mitgliedsstaaten und Unternehmen in die Lage versetzen, diese Krise durchzustehen und die massiven Investitionen zu starten, die nötig sind, um Europas Wirtschaft wieder auf die Spur zu setzen", schrieb von der Leyen./vsr/DP/eas