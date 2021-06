Von der Leyen bestätigt Durchbruch im Airbus/Boeing-Streit

Brüssel (Reuters) - Die EU-Kommission bestätigt, dass der seit 17 Jahren schwelende Streit mit den USA über staatliche Subventionen für die Flugzeug-Hersteller Airbus und Boeing zunächst beigelegt wird.

Es gebe bei dem Thema einen Durchbruch, sagte Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Dienstag. Damit werde ein neues Kapitel aufgeschlagen in den Beziehungen - mit Kooperation statt Gerichtsstreitigkeiten.

Die Spitzen der EU treffen am Dienstag den neuen US-Präsidenten Joe Biden in Brüssel. Biden will den Handelsstreit beenden und wieder engere Beziehungen zur EU pflegen als sein Vorgänger Donald Trump.