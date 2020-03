Von der Leyen dringt auf Einigung zu EU-Budget

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Angesichts verschiedener Krisen in Europa hat Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen die EU-Staaten zu einem Kompromiss zur Finanzierung der Gemeinschaft aufgerufen. Die EU müsse auf die Lage der Flüchtlinge in Griechenland, Syrien und an der griechisch-türkischen Grenze ebenso antworten wie auf die Ausbreitung des Corona-Virus und die wirtschaftliche Entwicklung, sagte von der Leyen in ihrer 100-Tage-Bilanz in Brüssel.

"Doch ohne ein neues Budget werden wir nicht in der Lage sein, darauf zu reagieren", erklärte die Kommissionspräsidentin. "Deshalb rufe ich die Mitgliedstaaten dringend dazu auf, eine Einigung zu finden." Die Zeit sei schon sehr knapp, um noch rechtzeitig bis zum Jahreswechsel alle Finanzfragen für die kommenden sieben Jahre zu regeln. Bei einem Sondergipfel in Brüssel hatten sich die Staats- und Regierungschefs der 27 Mitgliedstaaten vor zweieinhalb Wochen nicht auf einen mehrjährigen Finanzrahmen einigen können./ff/DP/nas