Von der Leyen hofft auf weitere Flüssiggas-Lieferungen aus USA

BRÜSSEL (dpa-AFX) - EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen erhofft sich beim Europa-Besuch von US-Präsident Joe Biden eine Vereinbarung über zusätzliche Lieferungen von Flüssiggas (LNG). Sie werde am Donnerstag mit Biden erörtern, wie Lieferungen der USA an die EU Vorrang bekommen könnten, sagte die CDU-Politikerin am Mittwoch vor dem Europaparlament. "Wir streben eine Zusage über zusätzliche Lieferungen für die nächsten beiden Winter an." Die EU versucht derzeit, unabhängig von russischen Gaslieferungen zu werden.

Die CDU-Politikerin bezeichnete den russischen Präsidenten Wladimir Putin in ihrer Rede als "schlimmsten Feind des russischen Volks". Die internationalen Sanktionen gegen Russland wegen des Angriffskriegs auf die Ukraine zeigten Wirkung. Der Rubel sei auf ein Allzeittief gefallen. Unternehmen aus der ganzen Welt verließen Russland. "Das ist das Erbe, das Putin in Russland hinterlassen wird."

Von der Leyen würdigte auch den Widerstand der Ukrainer. Tausende gingen dort auf die Straße, um gegen die Invasion zu protestieren. "Wenn Freiheit einen Namen hat, heißt sie Ukraine."/mjm/DP/ngu