Von der Leyen schlägt Rahmen für Mindestlohn in EU vor

Straßburg/Berlin (Reuters) - Die EU-Kommission will nach den Worten ihrer Präsidentin Ursula von der Leyen rasch einen Rahmen für einen Mindestlohn in der Europäischen Union vorschlagen.

"Jeder muss Zugang haben zu Mindestlöhnen, sei es durch Tarifvereinbarungen oder durch gesetzlichen Mindestlohn", sagte sie am Mittwoch im Europaparlament in Straßburg in ihrer ersten Rede zur Lage der Europäischen Union. "Mindestlöhne funktionieren, und es ist Zeit, dass Arbeit sich lohnt."

Die Mindestlöhne in der EU reichten im Juli von 312 Euro pro Monat in Bulgarien bis zu 2142 Euro in Luxemburg.