Von der Leyen spricht sich langfristig für EU-Mitgliedschaft der Ukraine aus

Washington (Reuters) - Inmitten des Ukraine-Krieges hat sich EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen für eine Mitgliedschaft der Ukraine in der Europäischen Union (EU) ausgesprochen.

"Auf lange Sicht gehören sie tatsächlich zu uns. Sie sind einer von uns und wir wollen sie dabei haben", sagte von der Leyen am Sonntag in einem Interview mit dem Sender Euronews. Von der Leyen äußerte sich nachdem die EU mit ihren 27 Mitgliedstaaten beschlossen hatte, Waffen an die Ukraine zu liefern - ein Novum in der Geschichte der Staatengemeinschaft. Auch Deutschland vollzog einen Kurswechsel und liefert nun doch Waffen an die Ukraine.