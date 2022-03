Von dieser Growth-Aktie kriegt ein Insider nicht genug!

Wenn ein Insider im Moment bei einer Growth-Aktie seinen Einsatz erhöht, so ist das in der Regel ein gutes Zeichen, zumindest eines, das beschwichtigt. Eigenes Kapital in die fallenden Kurse zu investieren kann ein Signal für Investoren sein, dass das Top-Management selbst an Bord ist und bleibt. Oder sogar zu günstigen Kursen noch selbst die investierte Basis erhöht.

DocuSign ist im Moment so eine Growth-Aktie, bei der ein Insider nicht genug bekommt. Dabei handelt es sich sogar um den CEO des US-amerikanischen Tech-Unternehmens, Daniel Springer, der erneut mit Insider-Trades auf sich aufmerksam macht. Blicken wir auf erneute Aktienkäufe, die in Summe eine Menge Zuversicht unterstreichen.

DocuSign: Der CEO kauft als Insider!

CEO Daniel Springer hat auch die günstigen Kurse im März genutzt, um bei der eigenen Aktie von DocuSign zuzukaufen. 66.882 Anteilsscheine an dem Unternehmen wechselten den Besitz zu dem Top-Manager. Rund 5 Mio. US-Dollar habe er für diese Anteilsscheine bezahlt. Wobei die Transaktion bereits auf den 15. März dieses Jahres datiert ist.

Springer hat damit den günstigen Aktienkurs erneut zu einem Kauf genutzt. Die Kaufkurse der 66.882 Aktien lagen demnach in einer Spanne zwischen 73,20 US-Dollar und 77,07 US-Dollar. Damit sieht der Aktienkäufer bereits sehr glücklich aus. Zum Ende der letzten Woche lag das Aktienkursniveau schließlich schon oberhalb der Marke von 95 US-Dollar. Wobei das natürlich ein kurzfristiger Überblick ist.

Die Aktienkäufe von CEO Springer sind in Summe inzwischen interessant. So kaufte der DocuSign-Funktionär bereits im Dezember des letzten Jahres weitere Aktien am eigenen Unternehmen. Auch im Januar beliefen sich die Aktienkäufe des CEO wohl auf 2,4 Mio. US-Dollar. Damit scheint sich die Tendenz abzuzeichnen, dass der Top-Manager immer weiter zugreift bei fallenden Kursen. Wobei Insider inzwischen mehr als 1,5 % der ausstehenden Aktien oder ca. 300 Mio. US-Dollar in Wert halten. Das zeigt, dass auch ihr finanzielles Schicksal mit dem des Unternehmens sehr eng verknüpft ist.

Positives Zeichen!

Wir wissen zugegebenermaßen nicht genau, warum der CEO von DocuSign unentwegt Aktien des eigenen Unternehmens kauft. Die Summe der Zukäufe lassen jedoch die Tendenz erkennen, dass es um das bewusste Ausnutzen des Discounts und einen zumindest mittelfristigen finanziellen Ansatz geht, der die eigene Wachstumsaktie klar als günstig ansieht.

Ob Foolishe Investoren folgen sollten, ist natürlich eine andere Frage. Die Insider-Aktivität bei DocuSign ist jedoch klar positiv. Insbesondere der CEO scheint überzeugt zu sein, dass die fundamentale Bewertung im Moment preiswert ist und dass das Geschäftsmodell mit den E-Signaturen zugegebenermaßen noch Raum für weiteres Wachstum besitzt.

Der Artikel Von dieser Growth-Aktie kriegt ein Insider nicht genug! ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top-Aktie für das Jahr 2022

Es gibt ein Unternehmen, dessen Name zurzeit bei den Analysten von The Motley Fool sehr, sehr häufig fällt. Es ist für uns DIE Top-Investition für das Jahr 2022.

Du könntest ebenfalls davon profitieren. Dafür muss man zunächst alles über dieses einzigartige Unternehmen wissen. Deshalb haben wir jetzt einen kostenlosen Spezialreport zusammengestellt, der dieses Unternehmen detailliert vorstellt.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.

Vincent besitzt Aktien von DocuSign. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von DocuSign.

Motley Fool Deutschland 2022

Foto: Getty Images