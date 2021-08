Von Rekorden und Rücksetzern: Ist der Boom am Aktienmarkt vorbei? - n-tv Zertifikate vom 20.8.2021

Replaced by the video

Die Verunsicherung bei Anlegern wächst. Viele große Unternehmen verzeichnen weiterhin Rekorde, insgesamt wird es aber zunehmend holprig an den Börsen. Wird der Markt lediglich noch von den großen Unternehmen getragen? Wie lange können sie die Kurse noch oben halten und könnte es nicht doch bald zu einer Korrektur kommen? Ein Indikator, den Anleger zu Rate ziehen können, ist die Marktbreite. Was diese über die nahe Zukunft verraten könnte und was Anleger daraus machen können, darüber spricht Friedhelm Tilgen mit Matthias Hüppe von der HSBC.►Weitere Infos: https://grp.hsbc/6054yqtqw►Lesen Sie bitte die Werbe- und Lizenzhinweise unter https://grp.hsbc/6056yqtqj #aktien #börse #marktbreite

Abonnieren Sie auch den YouTube Kanal von HSBC ZERTIFIKATE und erhalten Sie ganz bequem eine Benachrichtigung, wenn neue Analysen und Handelsideen für Sie bereit stehen.