Von wegen Gold! Ich würde heute in Dividendenaktien investieren, um eine Million zu verdienen

Gold ist in den letzten Monaten bei den Anlegern immer beliebter geworden. Eine Vielzahl von Risiken wie das Coronavirus, die geopolitische Unsicherheit im Nahen Osten und die politischen Herausforderungen in den USA haben dazu beigetragen, dass viele Anleger zunehmend risikoscheu geworden sind. Daher sind sie gegenüber defensiven Anlagen wie Gold positiver eingestellt.

Kurzfristig könnten diese Risiken zwar fortbestehen, aber sie könnten auch eine Kaufgelegenheit für langfristige Investoren darstellen. Daher könnte jetzt der richtige Zeitpunkt sein, Gold zu meiden, während es zu einem hohen Preis gehandelt wird, und in unterbewertete Dividendenaktien zu investieren. Das könnte deine Chancen erhöhen, in den kommenden Jahren eine Million zu verdienen.

Mögliche Herausforderungen

Der Einfluss des Coronavirus auf die Wachstumsrate der Weltwirtschaft ist eine übliche Unbekannte. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels werden Investoren hinsichtlich der kurzfristigen Aussichten für die Weltwirtschaft immer vorsichtiger, da die Lieferketten und die Verbrauchernachfrage in vielen wichtigen Branchen kurzfristig zurückgehen dürften.

Infolgedessen werden viele Anleger möglicherweise weiterhin Gold kaufen. Es hat eine lange Geschichte als effektiver Vermögensspeicher und in Zeiten wirtschaftlicher Not oft andere wichtige Vermögenswerte übertrumpft. Dies kann dazu beitragen, dass der Goldpreis kurzfristig noch weiter nach oben getrieben wird, obwohl dies in hohem Maße von den letztendlichen Auswirkungen der oben genannten Risiken abhängt, denen die Weltwirtschaft ausgesetzt ist.

Kaufgelegenheiten

Ebenso können die Aktienkurse kurzfristig weiter fallen. Die Anleger könnten entscheiden, dass nach einer jahrzehntelangen Hausse jetzt der richtige Zeitpunkt für Gewinnmitnahmen bei ihren Aktien gekommen ist, was zu einer depressiven Phase für den Aktienmarkt führen kann.

In vielen Fällen könnte jedoch eine Verschlechterung der Weltwirtschaft im Jahr 2020 bereits eingepreist sein. In einer Vielzahl von Sektoren werden viele Aktien derzeit mit einem im Vergleich zu ihren historischen Durchschnittswerten niedrigen Rating gehandelt, was den Anlegern eine große Sicherheitsmarge bietet. Langfristig könnte dies bedeuten, dass das Kapitalwachstumspotenzial höher ist als normalerweise, während hohe Dividendenrenditen derzeit eine beeindruckende Einkommensrendite bieten könnten.

Einkommensmöglichkeiten

Der sofortige Kauf von Dividendenaktien kann viel mehr als nur eine hohe Einkommensrendite bieten. Die bisherige Entwicklung des Aktienmarktes zeigt, dass die Reinvestition von Dividenden einen großen Teil der Gesamtrendite ausmacht. Daher könnte die Konzentration deines Kapitals auf unterbewertete Einkommensaktien ein gutes Mittel sein, um nicht nur deine kurzfristige Rendite im Vergleich zu anderen Vermögenswerten wie Bargeld und Anleihen zu steigern, sondern dir auch langfristig einen beeindruckenden Anstieg der Bewertung deines Portfolios zu sichern.

Darüber hinaus hat sich die Stimmung der Anleger nach früheren Börsenabschwüngen stets wieder verbessert. Diesmal wird sich dies wahrscheinlich nicht ändern, was bedeutet, dass die derzeitige Popularität von Gold möglicherweise nicht auf lange Sicht Bestand hat. Daher könnte die Investition in Dividendenaktien ein besseres Mittel sein, um eine Million zu verdienen, als das Edelmetall zu kaufen.

