Von welcher Dividendenaktie darf’s noch ein bisschen mehr sein? Nein, wir befinden uns nicht an der Fleischtheke. Sondern thematisch beim Aufbau eines langfristig orientierten Portfolios, das es auf passives Einkommen abzielt. Denn auch hier besitzt diese Frage eine gewisse Relevanz.

Kurzfristig im Hinblick auf die Dividendensaison möglicherweise auch. Aber auch generell beim Aufbau eines Depots für ein passives Einkommen. Lass uns im Folgenden daher einmal schauen, unter welchen Umständen es von welcher Dividendenaktie noch ein bisschen mehr sein darf. Oder welche Bedeutung diese Fragestellung eigentlich besitzt.

Von welcher Dividendenaktie darf’s mehr sein? Der Kontext

Wer sich als Einkommensinvestor fragt, von welcher Dividendenaktie es noch etwas mehr sein darf, der kann sich auf unterschiedliche Dinge konzentrieren. In der Regel geht es Investoren vor allem darum, die Rendite und das passive Einkommen zu maximieren. Oder, wir können auch sagen: um die Allokation einer Aktie in einem Depot. Neben der Diversifikation ist das ein wichtiges Merkmal beim Aufbau des Portfolios.

Worauf man sich als Investor mit dieser Fragestellung konzentrieren sollte, mag in Teilen von der Situation abhängen. Ein Investor, der kurz vor dem Ruhestand steht, benötigt vielleicht etwas höhere Dividendenrenditen. Mit deutlich mehr Jahren Zeit ist das Dividendenwachstum der bessere Blickwinkel. Aber im Zentrum dreht sich alles um einen Fokus: die Qualität.

Wenn es von einer Dividendenaktie noch etwas mehr sein darf, vielleicht sogar in der Art, dass die Aktie prägend im Portfolio wird, so sollten Investoren die unternehmensorientierte Qualität immer in den Fokus rücken. Nicht die Dividende, nicht einmal den Gewinn oder das Ausschüttungsverhältnis. Nein, sondern die Frage, warum operativ die Dividende auch in zehn Jahren, vielleicht in 20 oder 30 noch gezahlt werden kann. Geschäftsmodelle und Wettbewerbsvorteile spielen hier entsprechend eine größere, entscheidende Rolle.

Und jetzt: Wo siehst du noch Potenzial?

Mit diesem richtigen Fokus darf man sich als Einkommensinvestor stets die Frage stellen, von welcher Dividendenaktie es noch etwas mehr sein darf. Oder ob man vielleicht besser in die Breite investieren soll. Auch das ist eine vertretbare Position, wenn man eine stärkere Abhängigkeit von einzelnen Aktien meiden möchte. Wobei es auch hier jeweils gilt, die individuelle Qualität einer jeden Aktien zumindest zu würdigen und zu schauen, ob es nicht mehr Qualität bei einer bereits bestehenden Position gibt.

Entscheidend ist jedoch immer, das Unternehmen in den Fokus zu rücken, was letztlich die Dividende erwirtschaftet. Wer das beherzigt, der kann durchaus schauen, wo es noch etwas mehr sein darf. Aber vielleicht auch, wo es ein bisschen weniger sein sollte.

