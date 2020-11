VONOVIA - Aktie konsolidiert!

Vonovia SE - WKN: A1ML7J - ISIN: DE000A1ML7J1 - Kurs: 56,720 € (XETRA)

Am Markt kommt es momentan zu Umschichtungen. Während der Immobiliensektor seit März stark performen konnte, sehen wir hier seit geraumer Zeit Verkäufe. So führen die Deutsche-Wohnen-Aktie und die Vonovia-Aktie heute die Verliererliste im Dax gemeinsam an. Um letztere soll es im Folgenden gehen, wobei schon hier relativierend gesagt werden muss, dass die Verluste mit ca. einem Prozent überschaubar sind. Dramen sehen ohne Zweifel anders aus.

Umschichtungen ja, aber…

Auch wenn die Einleitung einen bärischen Anstrich hat, müssen Investoren den Kopf momentan nicht in den Sand stecken oder in Panik verfallen. Die Umschichtungen am Markt sind durchaus zu erkennen, dies allein reicht aber noch nicht aus, um einen Bärenmarkt auszurufen. So wird dann auch in der Vonovia-Aktie schnell deutlich, dass die Aktie zwar korrigiert, übergeordnet aber immer noch bullische Chancen hat. Es ist nur normal, sich nach der starken Kaufwelle seit März etwas auszuruhen. Dabei könnte man aktuell eine bullische Flaggenformation unterstellen, wobei die Käufer einen massiven Unterstützungsbereich um 53,50 EUR haben. Hier liegen das alte Allzeithoch, eine alte Konsolidierung, die untere Flaggenbegrenzung und das 38er Retracement. Im besten Fall kann schon diese Basis genutzt werden, um die laufende Korrektur zu beenden und später Druck auf das Allzeithoch bei 62,74 EUR und darüber hinaus zu machen. Mittelfristig scheinen 70 EUR durchaus möglich zu sein.

Haben es die Käufer übertrieben?

Alternativ zu diesem Szenario kommt es in der Vonovia-Aktie nicht nur zu einer ausgiebigen Konsolidierung/Korrektur, sondern zu einem neuen Bärenmarkttief. Das Risiko dafür würde unterhalb von 46/45 EUR wieder zunehmen. Unmöglich ist solch eine Entwicklung zwar nicht, sie wird momentan aber nicht favorisiert.

Vonovia SE

