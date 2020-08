Vonovia, Deutsche Wohnen und RWE: Sollte man die drei besten Aktien des DAX 30 jetzt verkaufen?

Sollte man die drei besten Aktien des DAX 30 jetzt verkaufen? Das ist eine gute Frage, denn die Aktienmärkte haben sich von dem Corona-Crash im März 2020 mittlerweile gut erholt - teilweise sogar neue Allzeithochs markiert.

Auf den deutschen Leitindex DAX 30 trifft dies nur bedingt zu. Zwar konnte sich der Aktienindex gut erholen, für ein neues Allzeithoch hat es aber noch nicht ganz gereicht.

Zu den drei besten Aktien des DAX 30 im laufenden Jahr 2020 gehören RWE , Vonovia sowie die Deutsche Wohnen. Die Aktien konnten zwischen 19 und 25 % zulegen - Spitzenwerte im DAX 30. Grund genug, mal zu schauen, ob man bei diesen Aktien seine Gewinne mitnehmen sollte.

RWE ist ein führender Energieversorger in Deutschland und erzeugt Strom aus regenerativen Quellen sowie mit fossilen Brennstoffen. Damit kann man das Geschäftsmodell im Wesentlichen als krisenresistent klassifizieren - ein möglicher Grund, weshalb die Aktie zu den besten Aktien des DAX 30 gehört.

Auch wenn die Coronakrise die Industrie trifft und damit die Stromnachfrage beeinflusst, so hatte dies bisher keine wesentlichen wirtschaftlichen Auswirkungen auf die RWE gehabt. Der Außenumsatz wurde im ersten Halbjahr 2020 ohne Erdgas- und Stromsteuer um 0,5 % auf 6,5 Mrd. Euro gesteigert.

Für das Gesamtjahr 2020 sieht der Vorstand trotz coronabedingter Belastungen seine bisher veröffentlichte Ergebnisprognose nicht in Gefahr. Ganz im Gegenteil: Erwartet wird nun, dass - aufgrund der starken Handelsperformance im ersten Halbjahr 2020 - der obere Bereich der Prognosespanne erreicht wird. Demnach könnte ein bereinigtes EBITDA von bis zu drei Milliarden Euro erreicht werden.

Bei Vonovia handelt es sich um Deutschlands größten privaten Immobilienbesitzer. Auch dieses Geschäftsmodell kann als krisensicher klassifiziert werden, denn die Wohnungsmieten fließen auch in Krisenzeiten weitestgehend normal. Zwar sank die Betongold-Aktie während der Krise um rund 30 %, sie konnte aber schnell auf neue Allzeithochs klettern.

Hilfreich waren dabei vielleicht auch die letzten Quartalszahlen. Wie man dem Halbjahresbericht entnehmen konnte, wurden die Mieteinnahmen um 11,6 % auf 1,1 Mrd. Euro gesteigert und auch bei der für Immobilienunternehmen wichtigen Kennzahl FFO konnte ein Zuwachs von 11 % ausgewiesen werden. Der Verkehrswert des Immobilienbestands konnte sogar um 17,4 % auf 55,7 Mrd. Euro gesteigert werden. All das zeigt, dass Vonovia völlig unbeirrt durch die Krise kommt.

Die Zuversicht des Managements kann man auch an der nahezu unveränderten Prognose ablesen. Erwartet werden hier für die Immobiliengruppe in 2020 Funds from Operations zwischen 1,28 und 1,33 Mrd. Euro (2019: 1,22 Mrd. Euro).

Die letzte Aktie der drei besten Aktien aus dem DAX 30 ist mit Deutsche Wohnen ebenfalls ein großer deutscher Immobilienkonzern. Das Unternehmen ist schwerpunktmäßig in Berlin tätig und hat sich auf alte und kleine Wohneinheiten spezialisiert.

Die Zahlen des ersten Halbjahres 2020 waren nicht ganz so stark wie die von Vonovia, aber dennoch robust. So wurden die Vertragsmieten im ersten Halbjahr 2020 um 2,6 % auf 422 Mio. Euro gesteigert, der FFO war jedoch rückläufig. Immerhin konnte der Wert der als Finanzinvestition gehaltenen Immobilien um 8,6 % auf 25,4 Mrd. Euro gesteigert werden.

Aufgrund der erwartungsgemäßen Zahlen hält der Vorstand an seiner bisherigen Prognose fest. Demnach wird der FFO I in etwa auf Vorjahresniveau erwartet sowie ein bereinigtes EBITDA (ohne Verkauf) von rund 710 Mio. Euro.

Die besten Aktien aus dem DAX verfügen über ein konservatives Unternehmensprofil, das sich durch wiederkehrende Einnahmen auszeichnet. Genau das kann ein Grund für ihre aktuell gute Performance sein, denn in der Krise zeigt sich ihr Geschäft stabil.

An der Bewertung kann man eine Übertreibung - wie sie bei einigen stark wachsenden Unternehmen vorhanden ist - noch nicht ablesen. Ob man die drei besten Aktien aus dem DAX 30 jetzt verkaufen sollte, ist daher am Ende eine persönliche Frage an die Portfoliostruktur sowie Risikoneigung.

