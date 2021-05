Vonovia/Deutsche Wohnen wollen für Zusammenschluss auf Berliner Senat zugehen

Düsseldorf (Reuters) - Die Immobilienriesen Vonovia und Deutsche Wohnen suchen für ihren geplanten Zusammenschluss den Schulterschluss mit dem Berliner Senat.

Er hoffe, gemeinsam mit dem Senat den "Unzustand" nicht ausreichenden Wohnraums in der Hauptstadt beenden zu können, sagte Vonovia-Chef Rolf Buch am Dienstag. Es müsse einen "Neuanfang" geben. Die beiden Konzerne wollen Insidern zufolge dem Senat rund 20.000 Wohnungen in der Hauptstadt zum Kauf anbieten. Buch wolle sich nicht zu möglichen Zahlen äußern.

Die beiden Konzerne hatten am Vorabend erklärt, eine Vereinbarung über einen Zusammenschluss unterzeichnet zu haben. Buch zeigte sich zuversichtlich, dabei ausreichend Aktien des kleineren Konkurrenten einsammeln zu können. Er sei sich sicher, dass viele Aktionäre der Deutschen Wohnen die Pläne unterstützen werden, unterstrich er. Das neue Unternehmen sei dann auch perfekt aufgestellt, um in Europa expandieren zu können.