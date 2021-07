VONOVIA - Die Luft wird hier etwas dünner

Vonovia SE - WKN: A1ML7J - ISIN: DE000A1ML7J1 - Kurs: 57,320 € (XETRA)

Der im DAX30 gelistete Immobilientitel bewegte sich in den vergangenen beiden Wochen ziemlich genau im Rahmen des blau skizzierten Prognosepfeils der jüngsten Betrachtung vom 23. Juni. Diese können Sie hier nachlesen.

Wie geht`s weiter aus charttechnischer Sicht?

Das ultrakurzfristige Aufwärtspotenzial dürfte mit der jüngsten Kaufwelle erst einmal ausgeschöpft worden sein. Im Bereich der oberen Trendkanalbegrenzung des übergeordneten Abwärtstrendkanals muss zunächst technisch bedingtes Verkaufsinteresse und entsprechende Gewinnmitnahmen favorisiert werden.

In den kommenden Tagen muss daher zunächst mit dem Beginn einer (Zwischen-) Konsolidierung gerechnet werden. So lange die Aktie dabei nicht per Tagesschluss unter den EMA200 im Tageschart bei aktuell 54,65 EUR abrutscht, bleibt das übergeordnete Chartbild ganz klar weiter bullisch einzustufen. neue prozyklische Kaufsignale würden hier bei einem Tagesschluss oberhalb der Abwärtstrendkanalbegrenzung entstehen.

Vonovia Aktie Chartanalyse Tageschart

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Henry Philippson, Technischer Analyst und Trader)