VONOVIA - Die Rally geht weiter

Die Aktie des Immobilienwertes Vonovia befindet sich in einer langfristigen Aufwärtsbewegung. Diese führte im Mai 2019 zu einem Allzeithoch bei 48,93 EUR. Anschließend musste der Wert einen relativ deutlichen Rücksetzer hinnehmen und fiel auf 41,59 EUR zurück. Dieses Tief testete die Aktie in der ersten Septemberhälfte noch einmal. Danach kletterte sie aber wieder an das Allzeithoch. Dieses Hoch war aber am 18. Oktober eine zu hohe Hürde. Die Aktie setzte bis knapp unter die Unterstützung bei 46,17 EUR zurück. Diesen Bereich testete sie dreimal. Kurz vor Weihnachten brach Vonovia aus einer mehrwöchigen Konsolidierung nach oben aus. Mein Kollege Rene Berteit hat in einem Artikel (Dax-Aktie mit Rallyambitionen) für unser redaktionelles Angebot Godmode Pro am 03. Januar auf Rallychancen in der Aktie hingewiesen. Am 08. Januar durchbrach der Wert sein Allzeithoch. Heute Morgen notierte er im Hoch bereits bei 49,85 EUR.

Wo liegen mögliche Rallyziele?

Die Vonovia-Aktie könnte in den nächsten Tagen und Wochen weiter zulegen. Das nächste Ziel liegt bei ca. 51,25 EUR. Später könnte die Aktie ca. 52,60 EUR oder sogar 53,74 EUR ansteigen. Ein Rücksetzer auf 48,93 EUR würde den Bullen noch einmal neue Chance bringen. Deutlich darunter sollte der Wert aber nicht abfallen, da sich sonst das Chartbild eintrüben würde.

