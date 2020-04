VONOVIA - Diese Marken sollte man beachten

Vonovia SE - WKN: A1ML7J - ISIN: DE000A1ML7J1 - Kurs: 43,980 € (XETRA)

Die Aktie des Immobilienwertes Vonovia erreichte am 19. Februar 2020 ein Allzeithoch bei 54,48 EUR. Wenige Tage zuvor hatte die Aktie eine wichtige obere Trendbegrenzung durchbrochen und es damals danach aus, als könne Vonovia in Richtung 60 und vielleicht sogar 70 EUR durchmarschieren. Aber dann setzte der durch die weltweite Verbreitung des Coronavirus Crash ein. Dieser führte zu einem Bruch des langfristigen Aufwärtstrends seit Dezember 2013 und zu einem Tief bei 36,17 EUR.

Nach diesem Tief vom 19. März setzte eine Erholung ein. Diese führte zu einer Rückkehr an den gebrochenen Aufwärtstrend bzw. an den Widerstand bei 46,17 EUR. In den letzten Tagen hängt der Wert an diesem Widerstandsbereich fest. Rücksetzer wurden knapp über 41,59 EUR aufgefangen.

Kaufen, Verkauf oder warten?

Die Aktie von Vonovia zeigt sich tendenziell in einer bärischen Verfassung. Aber ein konkretes kurzfristiges Verkaufssignal liegt nicht vor. Dieses ergäbe sich erst mit einem Rückfall unter 41,59 EUR. Dann könnte es zu einer weiteren starken Verkaufswelle bis knapp unter 30 EUR kommen. Sollte es allerdings zu einem stabilen Anstieg über 46,17 EUR kommen, dann bestünde die Chance auf einen Anstieg in Richtung 54,48 EUR.

Vonovia SE

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst)