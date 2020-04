Vonovia: Dividende bleibt bestehen ++ Lufthansa: „Erste Bewährungsprobe“ für den neuen Finanzierungsmechanismus der Regierung ++ DAX steigt weiter

Die Quartalsberichtssaison nimmt diese Woche Fahrt auf. Wie gewohnt sind die großen US-Banken zunächst im Fokus. Besonders spannend dürften ihre Ausblicke sein. Die drastische Senkung der amerikanischen Leitzinsen durch die Fed, dürfte die langfristige Planung der US-Geldhäuser kräftig durcheinandergewirbelt haben. Interessant dürfte auch sein, wie sich das Investment-Banking bei den einzelnen Größen der Branche entwickelt. Eins dürfte aber bereits im Vorfeld klar sein: Die Zahlen dürften nicht besonders gut sein, aber der Satz, „nicht so schlecht wie erwartet,“ dürfte in der bevorstehenden Berichtssaison große Ausschläge im Aktienkurs bringen. Das zeigen schon heute die Wirtschaftsdaten aus China, die ebenfalls nicht so schlecht wie erwartet sind.

Export mit Lichtblick

Chinas Außenhandel ist von der Corona-Krise im März deutlich schwächer als befürchtet getroffen worden. Die Ausfuhren seien im März in US-Dollar gerechnet im Vergleich zum Vorjahr um 6,6 Prozent gesunken, teilte die chinesische Zollverwaltung am Dienstag in Peking mit. Analysten hatten im Mittel einen deutlich stärkeren Einbruch um 13,9 Prozent erwartet. Das Minus war zudem nicht mehr so groß wie noch im Januar und Februar, als die Ausfuhren in Dollar gerechnet um 17,2 Prozent eingebrochen waren. Die beiden Monate werden wegen des chinesischen Neujahrsfests als ein gemeinsamer Zeitraum gerechnet.

In der Landeswährung Yuan gerechnet sanken die Exporte im März um 3,5 Prozent im Jahresvergleich, während Analysten mit einem Rückgang um 12,8 Prozent gerechnet hatten. Deutlich besser als erwartet zeigten sich auch die Importe. Diese gingen in US-Dollar gerechnet um 0,9 Prozent zurück – in Yuan gemessen legten sie sogar um 2,4 Prozent zu.

Die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt wurde zu Beginn des Jahres hart von der Corona-Pandemie getroffen. Große Teile der Wirtschaft waren lahmgelegt. Der Rückgang des Handels ist eine Folge der Maßnahmen der Regierung in Peking zur Eindämmung der Corona-Pandemie und eines krisenbedingten Einbruchs des Welthandels.

USA streitet über Aufstockung des Hilfspaketes

Republikaner und Demokraten in den USA streiten über eine Aufstockung des gewaltigen Konjunkturpakets als Reaktion auf die Coronavirus-Krise. Die Demokraten blockierten am Donnerstag im US-Senat einen Vorstoß der Republikaner, schnell eine Erhöhung des Kreditprogramms für kleinere und mittlere Unternehmen um 250 Milliarden US-Dollar durchzusetzen. Die Demokraten fordern, über das Kreditprogramm hinaus zusätzliche Mittel für das Gesundheitswesen, Kommunen und Bundesstaaten bereitzustellen. Dem wiederum stimmten die Republikaner nicht zu. Beide Seiten überzogen sich daraufhin mit gegenseitigen Schuldzuweisungen.

Der republikanische Minderheitsführer im US-Repräsentantenhaus, Kevin McCarthy, schrieb auf Twitter, rund 17 Millionen Amerikaner hätten innerhalb von drei Wochen durch die Krise ihren Job verloren. Und trotzdem blockierten die Demokraten wichtige Hilfe für kleine Betriebe. Das sei „enttäuschend und widerwärtig“.

Die demokratische Vorsitzende des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, beklagte dagegen, US-Finanzminister Steven Mnuchin habe innerhalb von 48 Stunden um zusätzliche 250 Milliarden Dollar gebeten, ohne weitergehende Informationen zu liefern. „Wir brauchen mehr Daten. Und wir brauchen mehr Aufsicht“, mahnte sie. Hilfen für Unternehmen sei außerdem zu kurz gedacht, auch anderswo sei zusätzliche Unterstützung nötig.

Das Kreditprogramm für kleinere und mittlere Unternehmen war Teil des gewaltigen Konjunkturpakets im Umfang von mehr als zwei Billionen US-Dollar, das die US-Regierung und Kongress angesichts der Corona-Krise auf den Weg gebracht hatten.

Die Krise macht der US-Wirtschaft schwer zu schaffen: In den USA stellten in der dritten Woche in Folge Millionen Menschen einen Erstantrag auf Arbeitslosenhilfe. Innerhalb von drei Wochen verloren landesweit mehr als 16 Millionen Menschen ihre Jobs.

Dax weiter auf dem Vormarsch

Der deutsche Aktienmarkt verzeichnet am Dienstag nach Ostern weitere Kursgewinne. Trotz der anhaltenden Unsicherheit über die wirtschaftlichen Folgen der weltweiten Corona-Pandemie sorgen positiv aufgenommene Konjunkturdaten aus China für neuen Optimismus. Dort brach der Außenhandel im März nicht so stark ein wie Experten befürchtet hatten.

Der Dax kam mit 10.694,44 Punkten im frühen Handel 1,23 Prozent höher aus den Osterfeiertagen. Der Leitindex knüpfte damit an seine Erholungstendenz in den vergangenen Wochen an: Vom Crash-Tief Mitte März hat er sich nun schon um fast 30 Prozent nach oben gearbeitet. In der verkürzten Woche vor Ostern hatte er alleine fast 11 Prozent gewonnen.

Der MDax stieg am Dienstag um 1,40 Prozent auf 22 404,77 Punkte und der EuroStoxx 50 um 0,89 Prozent auf 2918,12 Zähler. Die Indizes folgen damit den zuvor schon robusten Börsen in Asien. Über die Vorgaben von der Wall Street, wo der Handel nach Ostern am Vorabend mit Verlusten begann, schauen die Anleger hinweg. Allerdings war die Stimmung in New York bei den Technologiewerten besser, wie gestiegene Nasdaq-Indizes zeigten.

Vonovia: Dividende wird nicht ausgesetzt

Der größte deutsche Wohnungskonzern Vonovia will trotz einer millionenschweren Belastung durch Mietausfälle an der Dividendenausschüttung festhalten. Im Gegensatz zum Branchenkollegen Deutsche Wohnen bleibe er bei der für das vergangene Geschäftsjahr vorgeschlagenen Ausschüttung, sagte Unternehmenschef Rolf Buch der „Welt“ (Samstagausgabe). „Ohne Not einen Dividendenvorschlag zurückzuziehen, würde dem Vertrauen schaden. Wir haben im Moment die Liquidität, die vorgeschlagene Dividende zu leisten. Es gibt keinen Grund den Vorschlag zu ändern, der ja auf dem Ergebnis 2019 basiert.“

Im Zuge der Corona-Krise rechnet der Manager mit vorläufigen Mietausfällen in zweistelliger Millionenhöhe. Er erwarte „maximal 40 Millionen Euro“ an gestundeten Mieten, sagte Buch. „Allerdings vorläufig im Ergebnis, nicht insgesamt, weil wir davon ausgehen, die gestundeten Mieten irgendwann nachgezahlt werden, so wie es das Gesetz vorsieht.“ Zwischen dem 1. April und dem 30. Juni dürfen Vermieter ihren Mietern nicht kündigen, wenn diese ihre Miete wegen krisenbedingter Einnahmeausfälle nicht zahlen können. Das sieht einw kurzfristig geänderte Regel im Mietrecht vor.

Ob es finanzschwachen Haushalten tatsächlich gelingt, nach dem Ende des Shutdowns Mietrückstände von mehreren Monaten aufzuholen, sei „schwer zu sagen“, so Buch. Der Manager bekräftigte deshalb die Forderung von Immobilienwirtschaft und Deutschem Mieterbund nach einem staatlichen „Sicher-Wohnen-Fonds“, der Mieter und teilweise auch Vermieter finanziell unterstützen solle.

Lufthansa: „Erste Bewährungsprobe“ für den neuen Finanzierungsmechanismus

Bei den Verhandlungen der Bundesregierung mit der Lufthansa über Staatshilfen hat das Wirtschaftsministerium vor einem Kompetenzgerangel gewarnt. Wirtschaftsstaatssekretär Ulrich Nußbaum wies in einer E-Mail an Vertreter anderer Ministerien darauf hin, das Gesetz zum Stabilisierungsfonds lege ausdrücklich fest, dass allein das Wirtschaftsministerium die Verhandlungen mit antragstellenden Unternehmen führe. Das Schreiben lag der Deutschen Presse-Agentur am Freitag vor.

Die Corona-Krise belastet die Lufthansa außerordentlich. Konzernchef Carsten Spohr hatte am Mittwoch in einer Videobotschaft an die Mitarbeiter gesagt, es sei absehbar, dass das Unternehmen die Krise nur mit staatlicher Unterstützung überstehen werde.

Nußbaum schrieb, die Verhandlungen mit der Lufthansa über mögliche Unterstützungsmaßnahmen des Stabilisierungsfonds seien die „erste Bewährungsprobe“ für den neuen Finanzierungsmechanismus und damit richtungsweisend für weitere Unternehmensanträge. Es sei für die laufenden Gespräche mit der Lufthansa und später mit weiteren Unternehmen „kontraproduktiv“, wenn Vertreter verschiedener Häuser parallel zu den laufenden Verhandlungen des Wirtschaftsministeriums mit Vertretern von Unternehmen in den Dialog treten.

Auch der „Spiegel“ berichtete, ein Kompetenzgerangel in der Regierung erschwere die Verhandlungen. Der Konzern habe ein Eckpunktepapier für den Einstieg des Bundes vorgelegt.

Kurz & knapp:

VW: Die Wolfsburger wollen in wenigen Tagen ihre Pläne für das Hochfahren der Produktion in Deutschland nach dem Stillstand in der Corona-Krise vorstellen. „Die Planung für den Wiederanlauf wird ausgearbeitet“, sagte der Beschaffungsvorstand im Volkswagen-Konzern, Stefan Sommer, der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ (Samstag). „Wir werden sie nach Ostern vorstellen.“ Alles hänge aber stark an den Vorgaben der Politik, „und wann sie plant, das öffentliche Leben wieder hochlaufen zu lassen“. Volkswagen selbst werde aber „schon bald mit einer klaren Vorstellung kommen, wann die Werke wieder hochgefahren werden, wie die Lieferketten wieder anlaufen“. Dazu müssten zunächst die Lieferketten wieder aufgebaut werden, sagte er, „und gleichzeitig muss auch die Nachfrage wieder da sein.“ Für einen Neustart in Deutschland und Europa reicht es nach Ansicht des Volkswagen-Managers nicht aus, allein die Autohäuser und die Zulassungsstellen wieder zu öffnen. „Es braucht Investitionen in die Industrie, und es braucht Investitionen in das Konsumverhalten“, sagte er. Volkswagen hatte zuletzt die Schließung der Werke seiner Kernmarke in Deutschland wegen der Corona-Pandemie bis zum 19. April verlängert.

Qiagen: Das Diagnostikunternehmen hat dank Tests für den Einsatz in der Corona-Pandemie im ersten Quartal besser abgeschnitten als prognostiziert. So stieg der Umsatz wechselkursbereinigt um etwa 9 Prozent, wie Qiagen am Donnerstag anhand vorläufiger Zahlen in Hilden mitteilte. Anfang Februar hatte das Unternehmen ein Wachstum von 2 bis 3 Prozent in Aussicht gestellt. Die Umsätze spiegelten „die sehr hohe Nachfrage“ nach Tests für den Einsatz in der Covid-19-Pandemie wider ebenso wie die schwächere Kundennachfrage in anderen Produktbereichen, hieß es. Der bereinigte Gewinn je Aktie dürfte bei konstanten Wechselkursen etwa 0,34 bis 0,35 US-Dollar betragen, im Vergleich zu der Prognose von etwa 0,28 bis 0,29 Dollar. Qiagen will die ausführlichen Zahlen voraussichtlich Anfang Mai vorlegen. Qiagen fährt seit einigen Wochen die Produktion für seine Testkits für das neuartige Virus erheblich nach oben und baut dafür seine Kapazitäten aus. Anfang März hatte der US-Technologiekonzern Thermo Fisher Scientific angekündigt, Qiagen für rund 10 Milliarden Euro übernehmen zu wollen.

Air France-KLM: Die schwer von der Corona-Krise getroffene Fluggesellschaft zeigt sich zuversichtlich, Finanzspritzen von den Regierungen in Frankreichs und in den Niederlanden zu bekommen. Die Hilfe aus Paris und Den Haag sei auch nötig, um die Fortführung des Geschäfts nach dem Ende der Corona-Krise abzusichern, erklärte Generaldirektor Benjamin Smith in einer am Donnerstagabend verbreiteten Erklärung. Den Finanzbedarf bezifferte Smith nicht; in Frankreich ist von Milliardenbeträgen die Rede. Frankreich hatte bereits Unterstützung für den Transportgiganten signalisiert. „Wir werden Air France-KLM nicht alleine lassen“, sagte Wirtschafts- und Finanzminister Bruno Le Maire.

BVB: Sturmtalent Erling Haaland soll bereits in diesem Sommer von Borussia Dortmund zu Real Madrid wechseln. Das berichtet die spanische Zeitung „Marca“ zu Ostern auf ihrer Titelseite. Demnach haben die „Königlichen“ ihre Bemühungen sowohl um den 19 Jahre alten Norweger als auch um den französischen Weltmeister Kylian Mbappé intensiviert. Profitieren könnte Real dabei von einer angeblichen Ausstiegsklausel in Höhe von 75 Millionen Euro, die der erst im Januar abgeschlossene und bis 2024 datierte Vertrag zwischen dem BVB und dem ehemaligen Salzburger Haaland beinhalten soll. Nach Informationen der „Bild“ greift diese Klausel jedoch erst frühestens im Sommer 2022.

Von Markus Weingran / dpa-AFX

Foto: Dmitry Birin / Shutterstock.com