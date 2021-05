VONOVIA - Gehen hier die Lichter aus?

Vonovia SE - WKN: A1ML7J - ISIN: DE000A1ML7J1 - Kurs: 51,220 € (XETRA)

An der Kurszielzone bei 62,50 EUR endete bei der Vonovia-Aktie im September letzten Jahres eine Aufwärtstrendphase und ging in eine dreiecksförmige Konsolidierung über. Diese wurde zwar schon im Januar bärisch nach unten verlassen. Doch nach der Rückeroberung der zuvor gebrochenen Unterstützung bei 53,54 EUR drehten die Bullen noch einmal auf und trieben die Aktie an der Unterseite des Dreiecks bis an die Dreiecksoberseite bei 60,00 EUR an.

Verkaufswelle beendet Bullenträume

Hier stoppte der Kaufimpuls Mitte April jäh und wurde von einer massiven, noch steileren Verkaufswelle abgelöst, die schon in dieser Woche die Unterstützungen bei 53,54 und 52,34 EUR pulverisiert. Kurzfristig könnte es jetzt an der 49,08 EUR-Marke zu einem korrektiven Anstieg bis 52,34 EUR kommen.

Die laufende Verkaufswelle hat aber die Wucht, auch die 49,08 EUR-Marke zu durchbrechen und bis an die Unterstützungszone von 46,45 bis 47,30 EUR zu führen. An dieser Stelle sollte die Käuferseite eine Erholung starten, da andernfalls der Aufwärtstrend seit März 2020 beendet wäre.

Gegen weitere Abgaben könnte sich die Aktie dagegen nur mit einem Anstieg über 53,54 EUR wehren. Damit wäre zumindest der Einbruch seit 55,80 EUR abgebremst und ein Anstieg an diese Hürde denkbar.

Vonovia SE Chartanalyse (Tageschart)

