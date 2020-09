VONOVIA - Geht da noch was?

Vonovia SE - WKN: A1ML7J - ISIN: DE000A1ML7J1 - Kurs: 61,900 € (XETRA)

Die Vonovia-Aktie befindet sich wie so viele andere Aktien auch in einer langfristigen Aufwärtsbewegung. Im Coronacrash fiel die Aktie auf ein Tief bei 35,71 EUR zurück. Dort drehte der Wert wieder nach oben und kletterte zunächst auf 56,38 EUR. Damit erreichte er zwei Varianten von mittel-langfristigen Pullbacklinien.

Nach diesem Hoch vom 05. Juni lief die Aktie einige Wochen in einer Range zwischen diesem Hoch und einer Unterstützung bei 52,22 EUR seitwärts. Anfang August brach der Wert aus dieser Range nach oben aus. Er durchbrach dabei auch die beiden oberen Pullbacklinien. Im heutigen Handel notierte die Aktie im Hoch bei 62,16 EUR. Dieses Hoch ist das aktuelle Allzeithoch. Damit erreicht sie ein wichtiges Ziel.

Wo bieten sich neue Chancen?

Kurzfristig könnte es zu Gewinnmitnahmen in der Vonovia-Aktie kommen. Ein Rücksetzer in Richtung 58,20 EUR wäre durchaus möglich. Dort könnte die Aktie aber wieder nach oben abdrehen und mittelfristig in Richtung 68,39 EUR ansteigen. Sollte der Wert allerdings unter 56,38 EUR abfallen, würde sich das Chartbild deutlich eintrüben.

Vonovia SE

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst)