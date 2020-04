Vonovia hält an geplanter Dividende fest

Der Immobilienkonzern Vonovia SE (ISIN: DE000A1ML7J1) will an der geplanten Dividendenausschüttung festhalten, wie Unternehmenschef Rolf Buch in einem Interview mit der „Welt“ (Samstagausgabe), mitteilte. „Ohne Not einen Dividendenvorschlag zurückzuziehen, würde dem Vertrauen schaden. Wir haben im Moment die Liquidität, die vorgeschlagene Dividende zu leisten. Es gibt keinen Grund den Vorschlag zu ändern, der ja auf dem Ergebnis 2019 basiert“, so Rolf Buch weiter.

Vonovia will den Aktionären eine Dividende in Höhe von 1,57 Euro je Aktie für das Geschäftsjahr 2019 ausbezahlen. Dies entspricht einer Anhebung von 0,13 Euro bzw. knapp 9 Prozent im Vergleich zum Vorjahr (1,44 Euro). Es wäre die sechste Dividendenanhebung seit der ersten Zahlung einer Ausschüttung im Jahr 2013 (0,67 Euro).

Beim derzeitigen Börsenkurs von 45,58 Euro liegt die aktuelle Dividendenrendite auf Basis der diesjährigen Ausschüttung bei 3,44 Prozent. Die Hauptversammlung wurde verschoben. Als Termin ist der 30. Juni 2020 geplant.

Der Konzern ging am 11. Juli 2013 unter dem Namen Deutschen Annington an die Börse. Der Emissionspreis des Unternehmens lag bei 16,50 Euro. Nach dem Zusammenschluss der Deutschen Annington mit Gagfah erfolgte die Umbenennung der Deutschen Annington Immobilien SE in Vonovia SE.

