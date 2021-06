VONOVIA - Heute beginnt die Angebotsfrist

Vonovia SE - WKN: A1ML7J - ISIN: DE000A1ML7J1 - Kurs: 54,820 € (XETRA)

Der Wohnimmobilienkonzern Vonovia macht ab heute bis zum 21. Juli ein Übernahmeangebot an die Aktionäre der Deutsche Wohnen AG für 52 EUR je Aktie. Der Vorstand und der Aufsichtsrat der Deutschen Wohnen haben bereits bekundet, das Übernahmeangebot durch Vonovia annehmen zu wollen. Wie sieht das Chartbild der Aktie aus?

EMA200 im Fokus

Das Anfang des Monats hier an dieser Stelle ("VONOVIA - Aktie auf Erholungskurs") vorgestellte bullische Szenario für den Immobilientitel aus dem Dax30 nimmt langsam aber sicher konkrete Formen an. Nach einem kurzen intraday-Abtaucher unter den EMA50 im Tageschart ging es zügig wieder gen Norden, die zuletzt angesprochene entscheidende Unterstützung bei 52 EUR war allerdings zu keiner Zeit "in Gefahr".

Mit dem gestrigen Schlusskurs oberhalb des viel beachteten EMA200 im Tageschart wurde das nächste positive Signal generiert. Damit ist der Weg des geringsten Widerstands vorerst weiter nordwärts. Die nächsten Ziele liegen hier im Bereich 57 bis 58 EUR, vorausgesetzt das jüngste Reaktionstief bei 52,77 EUR wird nicht wieder per Tagesschluss unterboten.

Gelingt ein Ausbruch aus dem nach wie vor intakten Abwärtstrendkanal im Tageschart würde weiteres Aufwärtspotenzial in der Aktie generiert werden.

Fazit: Das Chartbild bleibt kurzfristig weiter bullisch zu interpretieren für einen Anstieg Richtung 57 bis 58 EUR, vorausgesetzt die Aktie fällt nicht per Tagesschluss unter 52,77 EUR zurück.

Vonovia Aktie Chartanalyse Tageschart

