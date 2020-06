VONOVIA - Ist das die zweite Chance?

Vonovia SE - WKN: A1ML7J - ISIN: DE000A1ML7J1 - Kurs: 53,500 € (XETRA)

Anfang Juni markierte die Vonovia-Aktie bei 56,38 EUR ein neues Allzeithoch und übertraf damit das Hoch vor der Corona-Krise. Dieses lag im Februar bei 54,48 EUR. In der darauffolgenden Woche schloss der Titel auf Wochenschlusskursbasis unter diesem markanten Hochpunkt. Dieses schwache Verkaufssignal zeigte jedoch keine Wirkung, denn in der vergangenen Woche kam eine bullische Wochenkerze zustande. In dieser Woche scheinen nun die Bären noch einmal Gas zu geben.

Korrekturzone bei 48,00 EUR

Aktuell notiert der Wert wieder unter dem Februarhoch. Für spekulative Anleger bietet sich hier weiterhin eine Short-Chance, denn das Allzeithoch wurde zuletzt nicht mehr aus dem Markt genommen. Sollte sich in dieser Woche eine bärische Tageskerze etablieren, dann sollte das reichen, um in den kommenden Wochen ein Rücklauf bis 48,00 EUR zu starten.

Ein Zwischenkorrekturziel liegt an der 50,00 EUR-Marke.

Vonovia SE

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Bernd Senkowski, Technischer Analyst)