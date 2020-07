VONOVIA - Konsolidierungsdreieck im Fokus

Vonovia SE - WKN: A1ML7J - ISIN: DE000A1ML7J1 - Kurs: 54,300 € (XETRA)

Die Vonovia-Aktie zählt zu den wenigen Outperformern im deutschen Leitindex. Der Immobilientitel schaffte es nach dem Coronacrash schnell, die Verluste wieder wettzumachen, brach sogar auf ein neues Allzeithoch und damit über die Marke von 54,48 EUR aus. Seither geht es aber nicht weiter aus Sicht der Käufer. Es läuft seit vielen Wochen eine Konsolidierung auf hohem Niveau.

Die Kursmuster im laufenden Monat lassen sich in ein kleines Konsolidierungsdreieck fassen, dessen untere Begrenzung bei aktuell 54,10 EUR der Wert in dieser Woche antestet. Ein Bruch des Aufwärtstrends seit Monatsbeginn würde für eine preisliche wie auch zeitliche Ausdehnung der Konsolidierung sprechen. In diesem Fall könnte die Vonovia-Aktie noch einmal die Tiefs um 52,22 EUR ansteuern, wo sich antizyklische Angriffspunkte für Antizykliker auf der Long-Seite ergeben.

Interessant wird es auf der anderen Seite, sollte die Aktie das Dreieck zur Oberseite verlassen. Dies würde ein erstes Kaufsignal mit Ziel Allzeithoch bei 56,38 EUR auslösen. Erhebt sich der DAX-Titel anschließend auch über das Hoch bei 56,38 EUR, wäre der Trend seit März bestätigt. Ein mittelfristiges Kursziel lässt sich in diesem Fall bei 62,00 EUR nennen. Viel Zeit bleibt Bullen wie Bären jedenfalls nicht mehr. Spätestens in der kommenden Woche wird das Dreieck aufgelöst, bullisch oder bärisch.

Jahr 2019 2020e* 2021e* Umsatz in Mrd. EUR 2,07 2,31 2,38 Ergebnis je Aktie in EUR 2,16 4,74 4,68 KGV 25 11 12 Dividende je Aktie in EUR 1,57 1,69 1,76 Dividendenrendite 2,89 % 3,12 % 3,24 % *e = erwartet

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)