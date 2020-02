VONOVIA - Naht ein Ende der Rally?

Vonovia SE - WKN: A1ML7J - ISIN: DE000A1ML7J1 - Kurs: 52,620 € (XETRA)

Die Immobilienaktie Vonovia strotzt in diesem Jahr nur so vor Kraft. Am 08. Januar überwand sie das bis dahin gültige Allzeithoch bei 48,93 EUR. Seitdem zieht die Aktie stark an. Am Dienstag erreichte sie ein Hoch bei 52,83 EUR. Nach einer kleinen Konsolidierung kommt es bereits heute wieder zu einem Ausbruch über dieses Hoch. Die Vonovia-Aktie steigt heute also auf ein neues Allzeithoch an.

Exklusive Inhalte. Wertiger Zeitvorteil. Push-Benachrichtigungen. Einen ganzen Tag im Monat alle Premium-Services nutzen. Ab 9 Euro pro Monat. Jetzt Godmode PRO testen!

Allerdings nähert sie sich damit einer steigenden Widerstandslinie über die Hochpunkte aus dem Januar 2018 und Mai 2019 stark an. Diese Trendlinie verläuft heute bei ca. 52,83 EUR.

Die Aktie ist stark überkauft. Der RSI notiert seit Wochen im oberen Extrembereich. Es kam zwar schon öfters vor, dass der RSI in dieser Aktie längere Zeit im oberen Extrembereich notierte, aber inzwischen notiert er dort so lange wie noch nie zuvor.

Werbung Knock-Outs zur Vonovia Aktie Kurserwartung Vonovia-Aktie wird steigen Vonovia-Aktie wird fallen Höhe des Hebels 510152030 510152030 Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

Viel Platz ist nicht mehr

Die Rally in der Vonovia-Aktie scheint langsam extrem zu werden. Ein Rücksetzer bahnt sich daher an. Ein konkretes Verkaufssignal, das auf den Start einer größeren Konsolidierung hindeutet, liegt aber nicht vor. Die ergäbe sich wohl erst mit einem Rückfall unter 51,06 EUR und damit unter das Tief aus dieser Woche. Ziel wäre dann wohl das Hoch aus dem letzten Jahr bei 48,93 EUR.

Sollte der Wert allerdings stabil über die obere Pullbacklinie bei heute 52,83 EUR ausbrechen, könnte die steile Rally der letzten Wochen noch etwas anhalten. Gewinne in Richtung 60 EUR wären in diesem Fall möglich.

Zusätzlich interessant:

NOKIA zieht nach oben - Godmode-PRO-Leser sind dabei!

DEUTSCHE TELEKOM - Kann die Tochter der Mutter helfen?

DAX am Mittag - Die Bullen schwächeln

Vonovia SE

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst)