Vonovia plant Dividendenerhöhung

Der Immobilienkonzern Vonovia SE (ISIN: DE000A1ML7J1) plant, den Aktionären auf der Hauptversammlung im Mai 2021 eine Dividende in Höhe von 1,69 Euro je Aktie vorzuschlagen. Dies entspricht einer Anhebung von 0,12 Euro bzw. knapp 8 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

In diesem Jahr wurden 1,57 Euro je Aktie für das Geschäftsjahr 2019 ausgeschüttet. Es war die sechste Dividendenanhebung des DAX-Konzerns seit der ersten Zahlung einer Ausschüttung im Jahr 2013 (0,67 Euro). Beim derzeitigen Börsenkurs von 57,04 Euro liegt die aktuelle Dividendenrendite auf Basis der diesjährigen Ausschüttung bei 2,75 Prozent.

In den ersten neun Monaten des laufenden Geschäftsjahres steigerte Vonovia den Group FFO (Operatives Ergebnis nach Zinsen und Steuern) im Vergleich zu den ersten neun Monaten 2019 um 8,9 Prozent auf 1,02 Mrd. Euro. Zum 30. September 2020 zählten 414.570 eigene Mietwohnungen zum Portfolio. Der Adjusted NAV, der Wert des Unternehmens ohne Schulden, erhöhte sich auf 31,36 Mrd. Euro und damit um 11,3 Prozent gegenüber dem Wert zum Jahresende 2019. Die Prognose für den Group FFO im Gesamtjahr 2020 soll im Bereich des oberen Endes der Bandbreite von 1,28 Mrd. Euro bis 1,33 Mrd. Euro liegen.

Der Konzern ging am 11. Juli 2013 unter dem Namen Deutschen Annington an die Börse. Der Emissionspreis des Unternehmens lag bei 16,50 Euro. Nach dem Zusammenschluss der Deutschen Annington mit Gagfah erfolgte die Umbenennung der Deutschen Annington Immobilien SE in Vonovia SE.

