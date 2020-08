VONOVIA - Projektionsziel der Ausbruchbewegung bei 61 EUR

Vonovia SE - WKN: A1ML7J - ISIN: DE000A1ML7J1 - Kurs: 59,100 € (XETRA)

Und nichts mag der aktive Anleger weniger, als verwundbar mit Positionen in einem Basiswwert zu stehen, der sich kaum bewegt und nicht vo Fleck kommt. Vonovia aus dem DAX wurde in meinem Guidants Stream am 03. August kostenfrei für alle lesbar vorgestellt:

Seit dem Tag der Vorstellung bricht die Aktie aus dem beschriebenen symmetrischen Korrekturdreieck nach oben aus. Aktuell bei 59,10 EUR auf Xetra notierend, hat das Papier kurzfristig noch Aufwärtspotential in Richtung 61 EUR.

Als aktive Anleger versuchen wir, aus dem Kursgeschehen ein paar Scheiben herauszuschneiden, wenn wir gute Signale haben. Bevorzugt mittelfristig relevante Signale. Wenn es kurzfristige Signale sind, gilt es diese zu akzeptieren. Aktiv eine Position auf Sicht von Tagen/Wochen aufbauen und bei Erreichen des Zielbereichs Gewinne mitnehmen und die Aktie vorsichtshalber wieder verlassen, um auf andere Titel zu springen, die gerade neue gute Sígnale entwickelt haben.

Sehr wichtig, ist Risiko- und Moneymanagement zu beachten. Wo platziere ich meinen Stoploss ? Wie groß bemesse ich die Position ? Die Grundregel muss sein: Besser mit kleiner Size handeln als mit zu großer.

Vonovia SE

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Harald Weygand, Head of Trading)