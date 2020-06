VONOVIA - Sind die Bullen schon wieder zurück?

Vonovia SE - WKN: A1ML7J - ISIN: DE000A1ML7J1 - Kurs: 53,180 € (XETRA)

Die Vonovia-Aktie befindet sich seit einem Tief bei 36,71 EUR vom 19. März 2020 in einer starken Aufwärtsbewegung. Am 04. Juni 2020 durchbrach die Aktie ihr bisheriges Allzeithoch bei 54,48 EUR vom 19. Februar. Vonovia ist die einzige Aktie aus dem DAX, die in der Rally seit Mitte März ein neues Allzeithoch markierte.

Am 05. Juni markierte der Wert sein aktuelles Rekordhoch bei 56,38 EUR. Danach kam es zu Gewinnmitnahmen. Dabei fiel die Aktie im gestrigen Handel auf ihren Aufwärtstrend seit März zurück. Intraday notierte sie knapp darunter, drehte aber wieder nach oben und bildete eine lange weiße Kerze aus. Das gestrige Tagestief liegt bei 52,22 EUR.

Neuer Aufwärtsschub?

Die Vonovia-Aktie könnte in den nächsten Tagen wieder anziehen und zumindest an das Allzeithoch bei 56,38 EUR ansteigen. Ein Rückfall unter das gestrige Tagestief bei 52,22 EUR würde allerdings vermutlich eine Konsolidierung in Richtung 48,93 oder sogar 46,17 EUR auslösen.

Vonovia SE

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst)