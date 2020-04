VONOVIA - Steht ein kleines Verkaufssignal an?

Vonovia SE - WKN: A1ML7J - ISIN: DE000A1ML7J1 - Kurs: 44,620 € (XETRA)

Die Vonovia-Aktie markierte am 19. Februar 2020 ein Allzeithoch bei 54,48 EUR. Danach kam es zu einem crashartigen Abverkauf auf 36,71 EUR. Dabei durchbrach die Aktie auch ihren langfristigen Aufwärtstrend seit Dezember 2013.

Nach dem Tief vom 19. März erholte sich der Wert deutlich und kehrte an den gebrochenen Aufwärtstrend bzw. an den Widerstand bei 46,17 EUR zurück. Unterhalb dieses Bereichs lief der Aktienkurs zuletzt. Im heutigen Handel scheint es zu einem kleinen Verkaufssignal zu kommen. Denn aktuell notiert die Aktie unterhalb des letzten kleinen Tiefs nach einem Abpraller am Widerstandsbereich. Dieses Tief liegt 44,84 EUR.

Bullen jetzt im Nachteil?

Sollte sich der Rückfall unter 44,84 EUR auf Tagesschlusskursbasis bestätigen, dann ergäbe sich ein Verkaufssignal, das auf eine Abwärtsbewegung in Richtung 41,59 EUR hindeuten würde. Für ein neues Kaufsignal müsste der Wert stabil über 46,17 EUR ausbrechen. Gelingt dies, dann wäre Platz in Richtung 48,93 EUR oder vielleicht sogar 54,48 EUR.

Vonovia SE

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst)