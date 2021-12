Vonovia: Top-Aktie für 2022?

Die Vonovia-Aktie als Top-Aktie für das Jahr 2022: Na ja, ich kann verstehen, wenn so mancher verächtlich mit der Nase rümpft. Ein Wohnimmobilienkonzern mit bald einer halben Million Einheiten ist alles andere als klein und dynamisch. Oder ein Mix, der schnellen Reichtum verspricht.

Wer jedoch auf der Suche nach einem soliden Wert, nach moderatem Wachstum und einer netten Dividende ist, der kann einen Blick riskieren. Unter diesen Umständen könnte die Vonovia-Aktie durchaus eine spannende, langfristig orientierte Wahl sein.

Fangen wir an, den Gesamtmix der Vonovia-Aktie ein wenig näher zu betrachten. Vielleicht überrascht dich an dieser Stelle sogar zunächst die Erkenntnis, dass die Aktie unterbewertet oder sogar ein echtes Schnäppchen sein könnte. Gemessen an einem aktuellen Aktienkurs von 50,28 Euro und einem Net Tangliable Value (NTA) von knapp über 70 Euro liegt das Kurs-NTA-Verhältnis gegenwärtig bei gerade einmal knapp über 0,71. Das könnte einen Discount offenbaren.

Aber auch ansonsten steckt in unserer vermeintlichen Top-Aktie für 2022 eine Menge Value. Beispielsweise ein Kurs-FFO-Verhältnis von ca. 19 sowie eine Dividendenrendite von über 3 %. Wobei wir das wiederum mit der Wachstumsperspektive ergründen müssen. Zumindest, wenn wir das Schnäppchen in dieser eher defensiven Aktie sehen wollen.

Das Management der Vonovia-Aktie kann für die ersten neun Monate ein Umsatzwachstum von 9,5 % vorweisen. Sowie ein Wachstum bei den Funds from Operations je Aktie von 10,8 % auf 1,99 Euro für diesen Zeitraum. Ein hohes einstelliges bis gerade so zweistelliges Wachstum ist für das derzeitige Bewertungsmaß günstig. Und führte zuletzt beispielsweise auch dazu, dass die Dividende im Jahresvergleich um über 7 % gewachsen ist. Eine spannende Ausgangslage, die voraussichtlich auch im nächsten Jahr zu Dividendenwachstum führen könnte.

Bei der Vonovia-Aktie als Top-Aktie für das Jahr 2022 dürfte zudem auch der Merger mit der Deutsche Wohnen im Zahlenwerk eine Spur hinterlassen. Und die defensive Klasse mit über einer halben Million Immobilieneinheiten bedeutend erweitern. Selbst wenn die Aktie einen nicht reich macht: Durch die Bewertung, moderates Wachstum und eine starke Dividende können solide Renditen lauern.

Vielleicht ein wenig Value-Wechsel …?

Die Vonovia-Aktie könnte auch im Hinblick auf einen Value-Wechsel eine Top-Aktie für das Jahr 2022 sein. Tech-Aktien und wachstumsstarke Anteilsscheine stehen derzeit nicht mehr so stark in der Gunst der Investoren. Natürlich sorgt das opportunistisch in diesem Segment für spannende, günstige und langfristig aussichtsreiche Gelegenheiten.

Aber wer eher eine defensive Top-Aktie mit einer fairen Bewertung sucht, der könnte bei der Vonovia-Aktie an einer vielversprechenden Adresse sein. Defensive Klasse, eine starke Dividende und andere attraktive Bewertungsmerkmale sind hier jedenfalls durchaus gegeben.

