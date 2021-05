VONOVIA übernimmt DEUTSCHE WOHNEN

Vonovia SE - WKN: A1ML7J - ISIN: DE000A1ML7J1 - Kurs: 52,100 € (XETRA) Deutsche Wohnen SE - WKN: A0HN5C - ISIN: DE000A0HN5C6 - Kurs: 44,990 € (XETRA)

Vonovia und Deutsche Wohnen haben gestern eine Grundsatzvereinbarung zu einem Zusammenschluss unterzeichnet. Vonovia will ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot zu 52,00 EUR abgeben. Zusätzlich sollen Aktionäre für das Jahr 2020 eine Bardividende in Höhe von 1,03 EUR erhalten.

Die Vonovia-Aktie markierte am 03. September 2020 das aktuelle Allzeithoch bei 62,74 EUR. Seit diesem Hoch korrigiert die Aktie. Am 15. und 19. April 2021 kam es zu einem Ausbruchsversuch über den Abwärtstrend seit September. Intraday notierte der Wert zwar über diesem Trend, scheiterte aber letztlich an diesem Trend. Am 06. Mai 2021 fiel der Aktienkurs unter die Unterstützung bei 52,20 EUR.

Nach einem Tief bei 49,92 EUR erholte sich die Aktie wieder an diese Marke. Auf L&S wird sie aktuell aber zu 50,84 EUR gehandelt. Damit deutet sich ein Abpraller an dieser Marke an.

Kurzfristig wieder abwärt?

Solange die Vonovia-Aktie unter 52,20 EUR notiert, könnte die Abwärtsbewegung der letzten Wochen weitergehen. Ein Rückfall in Richtung in Richtung 48,93 oder sogar 46,17 EUR ist möglich. Kommt es aber doch zu einem Ausbruch über 52,20 EUR, dann wäre eine Rally in Richtung 57,50-58,00 EUR und damit an den Abwärtstrend seit September 2020 möglich.

Die Aktie der Deutschen Wohnen bildete am 09. November 2020 ein Allzeithoch bei 46,97 EUR aus. Danach korrigierte die Aktie ausführlich, näherte sich aber zuletzt wieder dem Allzeithoch an. Auf L&S wird die Aktie aktuell bei 52,20 EUR gehandelt. Das ist noch etwas unter dem rechnerischem Wert des Übernahmeangebots. Ein kleiner Abschlag zu diesem Übernahmeangebot ist an dieser Stelle noch normal, da die Übernahme theoretisch noch platzen könnte. Es ist damit zu rechnen, dass sich der Aktienkurs von Deutsche Wohnen in den nächsten Wochen seitwärts bewegt. Größere Kursausschläge sind nur zu erwarten, wenn es neue Meldungen im Zusammenhang mit dieser Übernahme gibt.

