Vonovia – Unternehmen sieht keine Risiken

Papiere des Immobilienkonzerns Vonovia kamen wie andere Werte zuletzt auch merklich unter die Räder. Doch die Aktie notiert derzeit schon fast wieder auf dem Vor-Corona-Niveau und weist zudem einen starken Halbjahresfinanzbericht aus.

Donnerstag früh hat der Chef des Unternehmens die Corona-Virus-Ausbreitung als kein direktes wirtschaftliches Problem für die Aktiengesellschaft bezeichnet, der Einfluss sei klein auf Vonovia. Unterdessen sprechen die Halbjahreszahlen für sich, der Konzern erzielte in 2019 Mieteinnahmen in Höhe von 2,075 Mrd. Euro, im Schnitt lag die monatliche Miete pro Quadratmeter bei 6,93 Euro (VJ: 6,52). Beim FFO (Funds From Operations – operative Geschäftsentwicklung) erzielte der Konzern einen Wert von 1,219 Mrd. Euro. Die Leerstandsquote betrug im abgelaufenen Jahr 2,6 Prozent und damit etwas mehr, als noch ein Jahr zuvor mit 2,4 Prozent. Beim Ausblick auf 2020 erwartet Vonovia einen Anstieg beim FFO auf 1,275 bis 1,325 Mrd. Euro und bestätigt die Jahresziele. Für 2019 schlägt das Management eine Dividende in Höhe von 1,57 Euro je Anteilsschein vor.

Anleger können zufrieden sein

Solange die zuletzt getestete Unterstützungszone bei grob 48,85 Euro hält, kann eine fortgesetzte Anstiegsphase bei der Vonovia-Aktie abgeleitet werden. Zunächst dürfte das Jahreshoch bei 54,48 Euro im Fokus stehen, darüber bestünde rechnerisch sogar die Möglichkeit auf ein projiziertes Niveau von 65,11 Euro zuzulegen. Sollten jedoch das Vorwochentief bei 48,02 Euro unerwartet gebrochen werden, könnte sich hingegen eine längere Abwärtsbewegung in Richtung des EMA 200 (roter Durchschnitt) bei derzeit 47,54 Euro angesteuert werden. Ab dem Support bei 45,55 Euro dürften aber wieder bullische Marktteilnehmer für eine Stabilisierung sorgen.

Widerstände: 53,50; 53,94; 54,48; 55,05; 55,72; 56,11 Euro

Unterstützungen: 52,00; 51,20; 50,77; 50,00; 49,59; 48,85 Euro

Vonovia in Euro im Tageschart: 1 Kerze = 1 Tag (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 12.04.2019 – 05.03.2020. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de/underlying/DE000A1ML7J1

Vonovia in Euro im Wochenchart: 1 Kerze = 1 Woche (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 02.03.2015 – 05.03.2020. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de/underlying/DE000A1ML7J1

Investmentmöglichkeiten

Turbo Bull Optionsschein auf Vonovia für eine Spekulation auf einen Anstieg der Aktie

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in Euro Omega Letzter Bewertungstag Vonovia HX5LFX 1,07 43,00 3,95 15.12.2021 Vonovia HX6VP1 0,54 51,00 5,26 15.12.2021

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 05.03.2020; 09:17 Uhr

Turbo Bear Optionsschein auf Vonovia für eine Spekulation auf einen Kursverlust der Aktie

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in Euro Omega Letzter Bewertungstag Vonovia HX1R5Q 0,49 48,00 -3,75 15.12.2021 Vonovia HX1R5M 0,34 44,00 -4,04 15.12.2021

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 05.03.2020; 09:20 Uhr

Weitere Produkte auf VONOVIA und andere Basiswerte finden Sie unter: www.onemarkets.de.

Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss. Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank AG zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann. Funktionsweisen der HVB Produkte

Der Beitrag Vonovia – Unternehmen sieht keine Risiken erschien zuerst auf onemarkets Blog (HypoVereinsbank - UniCredit Bank AG).